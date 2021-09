Brașovul este primul oraș din Europa care s-a angajat să reducă emisiile CO2 cu 55% până în 2030

În cadrul Conferinței Internaționale de politici publice de mediu, care se desfășoară în aceste zile la Brașov, în cadrul Forumului Orașelor Verzi, primarul Allen Coliban a fost primul primar din Europa care a semnat ediția cu țintele revizuite ale Convenției Primarilor privind clima și energia. Astfel, Brașovul se angajează să reducă cu 55% emisiile de dioxid de carbon, iar până în 2050 să atingă neutralitatea climatică.

Convenția primarilor a fost lansată în 2008 în Europa, având drept ambiție să reunească administrațiile locale care se angajează în mod voluntar să atingă și chiar să depășească obiectivele UE în materie de climă și energie. În acest moment, această inițiativă este una internațională, având peste 10.715 de semnatari, din care peste 7 000 de autorități locale și regionale din 57 de țări, cu un total de 325.017.984 cetățeni.

,,Vorbim despre Convenția Primarilor, un acord semnat de mulți primari din Europa, un acord care necesită o revizuire, pentru că vedem, în contextul global al ultimului raport IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change – 2021, n.n.) și al alarmei roșii pentru climă, că este nevoie de o asumare mai aplicată și de ținte mai ambițioase. Prin urmare, astăzi am anunțat care sunt noile planuri și noile ținte pentru Brașov, respectiv suntem și noi parte din Fit for Fifty Five, reducerea emisiilor de carbon reduse cu 55% până în 2030 și ținta de neutralitate a carbonului până în 2050”, a precizat primarul Allen Coliban.

Colliban a adăugat că, în acest moment, Brașovul se îndreaptă spre 30% reducere de emisii de carbon față de anul de referință 2008. Există un grup de acțiune, care include operatorul de transport, operatorii de energie, operatorii de salubritate, organizații civice brașovene, care va stabili pașii și țintele anuale.

Conform primarului Alllen Coliban, pentru a atinge cele două obiective, reducerea cu 55% a emisiilor CO2 până în anul 2030 și neutralitate climatică până în 2050, acțiunile pe termen scurt sunt:

diminuarea dependenței energetice prin creșterea proporției de energie verde utilizată pentru consumul clădirilor publice, condiție care va fi prevăzută în caietul de sarcini pentru achiziția de energie electrică la nivelul unităților de învățământ și a celorlalte clădiri publice;

proiecte de reabilitare energetică a tuturor clădirilor publice;

decarbonarea domeniului de încălzire;

dezvoltarea urbană să se poată face doar în condițiile în care aceasta este una durabilă și inclusivă;

creșterea suprafeței zonelor verzi;

mobilitate sustenabilă și transport electric în întregime până în 2030;

campanii de conștientizare în școli în domeniul tranziției verzi;

aplicarea principiilor economiei circulare, în ceea ce privește managementul deșeurilor;

implicarea comunității în crearea, implementarea și evaluarea strategiilor locale.

Conferința Internațională de Politici Publice în domeniul Mediului este organizată de Primăria Municipiului Brașov, în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Asociația Municipiilor din România și Consiliul Județean Brașov. Conferința beneficiază de Înaltul Patronaj al Președintelui României.

Sursa foto: Allen Coliban/ Facebook

