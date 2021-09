Ciucu: Vom planta peste 1.500 de arbori în Sectorul 6, în această toamnă

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a transmis într-un mesaj pe contul său de Facebook că Primăria a dat starul campaniei de plantare a copacilor. În această toamnă, Primăria Sectorului 6 vrea să planteze 1.506 de arbori.

„Peste vară ne-am pregătit, am inventariat alveolele in care lipsesc copacii, am făcut analiza solului, am achiziționat arborii, am planificat intervențiile. Cel mai indicat moment pentru plantare este perioada de repaus vegetativ, acea fază din ciclul anual al plantelor în care activitatea metabolică a acestora este minimă. Plantarea în perioadă de repaus asigură arborelui nou plantat timp pentru dezvoltarea corespunzătoare a rădăcinilor până la pornirea acestuia în vegetație”, a transmis Ciucu, într-un mesaj pe Facebook.

În total, în aceasta toamnă, Primăria Sectorului 6 vizează plantarea a 1.506 de arbori cu posibilitata extinderii programului până la 2.000 de arbori. Frasinul va fi plantat pe aliniamentul strazilor si bulevardelor, în timp ce în parcurile din sector vor fi plantați: salcam japonez, tei, artar.

Sursă foto: Ciprian Ciucu/Facebook

În militari se vor planta pe străzile: bd Iuliu Maniu (114), Valea Cascadelor, Sos Virtutii (141) , Str. Dezrobirii, Str. Moinesti, str Apusului, Bd Uverturii, bd Preciziei, În Crangași – Giulesti pe Calea Giulești (70), Bd. Constructorilor (30), Calea Crangași (20).

Citeste si: Nicușor Dan va cumpăra un aparat pentru toaletarea copacilor din...

În Drumul Taberei: pe bd Drumul Taberei (344 de arbori), bd Ghencea (68), Str Sibiu, Str Valea Argesului, str. Valea Ialomitei, Str. Valea Oltului, Str. Romancierilor, str. Brasov, Drumul Sarii, Str. Raul Doamnei, dar și pe bd Doina Cornea (43), Calea Plevnei, bd Geniului sau Splaiul Independentei.

Vor fi plantati arbori noi și în parcurile Tudor Vladimirescu (bd Iuliu Maniu), Marin Preda , Nicolae Filimonm si Parcul Cinema Giulesti.

Sursa foto: Facebook / Ciprian Ciucu

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: