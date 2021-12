''No Time To Die'' şi ''Dune'', pe lista scurtă a celei de-a 94-a ediţii a Premiilor Oscar

''No Time To Die'' şi ''Dune'' conduc în prima rundă de filme anunţate pe lista scurtă pentru cea de-a 94-a ediţie a ceremoniei premiilor Academiei Americane de Film, informează miercuri DPA/PA Media.

Ambele filme au fost incluse pe lista scurtă în patru categorii, după ce au fost anunţate zilele trecute zece producţii, conform Agerpres.ro.

Ultima peliculă în care Daniel Craig interpretează rolul James Bond, ''No Time To Die'', a fost nominalizat pentru machiaj şi coafură, muzică (melodie originală), sunet şi efecte vizuale.

Filmul epic SF ''Dune'' în regia lui Denis Villeneuve, cu Timothee Chalamet şi Oscar Isaac, a fost inclus pe lista scurtă pentru machiaj şi coafură, muzică (coloană sonoră originală), sunet şi efecte vizuale.

Alte categorii anunţate au fost cele pentru film documentar, scurtmetraj documentar, documentar internaţional, scurtmetraj animat şi scurtmetraj live action.

''Spiderman: No Way Home'', cu Tom Holland şi Zendaya, a fost nominalizat la două categorii, pentru sunet şi efecte vizuale. Blockbuster-ul a fost un succes de casă în primul weekend de la lansare, cu încasări de aproximativ 600 de milioane de dolari în întreaga lume. Pelicula a fost depăşită doar de ''Avengers: Infinity War'', care a obţinut încasări de 640 de milioane de dolari în întreaga lume şi de ''Avengers: Endgame'', cu 1,2 miliarde de dolari.

Alte trei filme Marvel au fost nominalizate pentru efecte vizuale: ''Black Widow'', ''Eternals'' şi ''Shang Chi: Legend Of The Ten Rings''.

''The Power Of The Dog'' de la Netflix, cu Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst şi Jesse Plemons, a fost inclus pe lista scurtă pentru muzică (coloană sonoră originală) şi sunet.

Cântăreaţa Billie Eilish are două nominalizări pe lista scurtă pentru documentarul ''The World's A Little Blurry'' şi piesa tematică din ''No Time To Die'', pe care a compus-o şi interpretat-o împreună cu fratele ei, Finneas O'Connell.

Sursa foto: FlickDirect Inc / Shutterstock.com

