Bode: Îmi doresc să acordăm în acest an tuturor bugetarilor drepturile salariale restante

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat că îşi doreşte ca în acest an să fie acordate poliţiştilor, dar şi celorlalţi bugetari drepturile salariale restante, menţionând că "au acest drept câştigat, la care statul s-a angajat".

"Nu vorbim despre o majorare, vorbim despre acordarea unor drepturi salariale restante, la Legea 153. Au acest drept câştigat, la care statul s-a angajat. Anul 2021 ar fi trebuit să îi găsească cu acordarea acelui drept salarial restant, o pătrime din ceea ce s-a stabilit în momentul modificării legislaţiei, iar anul 2022 încă o pătrime", a spus Bode, întrebat dacă mai e cazul să fie făcută în acest an o majorare a veniturilor poliţiştilor.



El a adăugat că doreşte ca aceste drepturi salariale restante să fie operate în acest an, conform Agerpres.ro.



"Eu am spus, în momentul adoptării proiectului de buget, şi avem şi confirmarea Ministerului de Finanţe, că îmi doresc să creştem veniturile în acest an, să creştem încasările la bugetul de stat şi să avem posibilitatea să acordăm aceste drepturi salariale restante, nu doar poliţiştilor, ci şi tuturor celorlalţi bugetari care au aceste drepturi şi nu le sunt încă acordate. Îmi doresc să fie operate în acest an", a menţionat Bode.

