Lucian Heiuș, șeful Fiscului, a criticat acțiunile unora dintre subalternii săi de la Deva, care în loc să caute marii evazioniști, amendează mici producători care vând fructe în fața casei. El i-a catalogat chiar drept ”nemernici”.

„Din păcate, nu întotdeauna lucrurile care se întâmplă la nivelul ANAF-ului sunt pozitive. Doi inspectori de la Antifrauda 5 Deva au considerat că în partea de vest a României evaziunea fiscală s-a terminat. În mintea lor au considerat că în Timişoara toate cluburile îşi fiscalizează toate veniturile, toate marile restaurante înregistrează tot ceea ce se vinde, că achiziţiile intracomunitare din Arad sunt toate înregistrate şi fiscalizate, că în Caraş nu se mai face contrabandă cu alcool. Și ce au considera acești inspectori, Acești indivizi, că nu-i pot numi inspectori antifraudă? S-au dus în luna octombrie și au dat 4 amenzi în valoare de câte 30.000 de lei acelor oameni, aelor ţărani, îi știți, care stau pe marginea drumului, câteodată chiar în faţa casei şi vând nişte mere, nişte pere, nişte struguri, poate un borcan de miere, având certificat de producător”, a spus vineri șeful ANAF, într-o conferință de presă.

”Aici au considerat ei că e marea evaziune fiscală din România”, a continuat Heiuș. ”Frauda adevărată în România era la cei patru oameni care vindeau nişte mere şi nişte pere, care într-adevăr probabil că nu erau din grădina lor proprie aşa cum prevede lege, şi le-au dat 10.000 de lei amendă pentru aceasta şi le-au mai găsit trei litri de ţuică şi le-a dat 20.000 de lei amendă. În total a primit amendă o persoană 30.000 de lei, un om care în loc să fure, în loc să stea cu mâna întinsă stă poate toată ziua în soare, în praf, în vânt pe marginea drumului să vândă corect nişte produse, să-şi completeze venitul.

“Vin aceşti nemernici care fac de râs ANAF-ul, care aruncă cu noroi pe obrazul celor 600 de colegi de la Antifraudă, care îşi fac treaba aşa cum trebuie, colegi de-ai lor care în același timp se duceau şi confiscau trei kilograme de aur de la case de amanet din Strehaia și meritau să fie lăudați. Şi aceşti indivizi se duceau să dea amenzi de treizeci de mii de lei la acei oameni care stau şi vând pe marginea străzii”, a mai declarat Lucian Heiuș.

“Îmi este ruşine ca asemenea oameni lucrează la ANAF şi că aşa înţeleg ei că trebuie să luptăm împotriva marii evaziuni fiscale. Începând cu 1 noiembrie am schimbat pe directorul general adjunct care coordonează Antifrauda de la Deva, din vestul ţării şi pentru alte abateri manageriale. Și de luni, Direcţia de Integritate se duce, am semnat azi ordinul, să cerceteze modul în care îşi desfăşoară activitatea aceşti inspectori şi cum îşi permit ei să amendeze nişte oameni cu asemenea sume. O asemenea discrepanţă între o faptă care poate că nu-i corectă, poate că merele alea pe care le-au vândut nu erau din grădina lui, dar să dai 30.000 de lei amendă că l-ai găsit cu 3 litri de ţuică... Păi asta înseamnă că ai rezolvat toată evaziunea fiscală din vestul României, că nu mai e nimic de găsit altceva, înseamnă că ai prins tot ce înseamnă contrabandă cu alcool, ai găsit tot ceea ce se întâmplă în neregulă la marile companii din vestul ţării şi nu au mai rămas decât acei oameni care stau pe marginea străzii să câştige şi ei nişte bănuţi în plus. Asta gândeau cei doi inspectori de la antifraudă de la Deva”, a adăugat Heiuş.

Șeful ANAF le-a transmis celor 4 oameni care au fost amendați să facă plângere contravențională împotriva procesului-verbal de constatare, spunând că juriștii ANAF vor fi de acord cu anularea acelor amenzi.

