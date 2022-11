Cosmin Dan, Euromonitor: Oamenii preferă să facă economii cumpărând lucruri ieftine

Oamenii preferă să facă economii cumpărând lucruri ieftine, este una dintre concluziile studiului realizat de Euromonitor, la cererea wall-street.ro și Retail.ro. Prezent în cadrul evenimentului retailArena 2022, Cosmin Dan, Senior Consultant Euromonitor, a precizat că 38% dintre respondenții studiului economisesc folosindu-se de achiziții ieftine, în timp ce 46% rămân fideli produselor de calitate, deși sunt mai scumpe.

Prezentarea intitulată The Romanian Retail Market: What Has Changed Over the Last 10 Years a ilustrat schimbările prin care piața de retail din România a trecut în ultimii zece ani și modul în care online-ul a ajuns să capete notorietate în rândul consumatorilor români.

Potrivit studiului Euromonitor, eMAG rămâne liderul canalului de online în România. În acest sens, e important de menționat recordul de Black Friday înregistrat de retailer pe 11 noiembrie, comenzi de peste 644 milioane de lei într-o singură zi.

De asemenea, Cosmin Dan a precizat și care sunt principalii factori care influențează piața de retail din România (și nu numai) în prezent, mai exact:

presiunea inflaționistă pe prețuri,

sensibilitatea în creștere la prețuri,

întreruperi în lanțul de aprovizionare,

anularea restricțiilor COVID.

”Inflația cauzează atât costuri mai mari pentru companii, cât și bugete micșorate ale românilor pentru cumpărături. De aceea, toate țările din Europa și-au prognozat două cifre la nivel de inflație”, a precizat Dan, în cadrul evenimentului retailArena.

Tot la nivel de cifre, Cosmin Dan a adăugat și faptul că 54% dintre europeni rămân fideli mărcilor cunoscute, în care au încredere.

Nu în ultimul rând, acesta a precizat sustenabilitatea este una dintre direcțiile strategice pe care retailerii și le asumă pentru următorii cinci ani.

Inforrmații complete despre industria de retail pot fi găsite și în studiul Euromonitor, Understanding the Path to Purchase: 2022 Global Consumer Types, care poate fi găsit AICI.

Sursa foto: Ovidiu UDR/ retailArena 2022

