Cum va fi vremea pentru minivacanța de 1 Decembrie

Vremea va fi în general mai caldă în minivacanţa de 1 Decembrie, iar temperaturile vor ajunge la 13 - 14 grade în partea de sud-est a ţării şi la 11 - 12 grade în Capitală, a declarat, directorul general al Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, citată de Agerpres.

"Aşa cum arată informaţiile la acest moment, pentru 1 Decembrie avem temperaturi care vor caracteriza o vreme în general mai caldă, cu 13-14 grade în partea de sud-est a ţării, inclusiv 11-12 grade în Capitală. Pentru un debut de lună decembrie înseamnă o vreme uşor mai caldă. Sigur că nu excludem să avem şi precipitaţii la nivel local. Deocamdată, masa de aer rece, cel puţin în jumătatea nordică a ţării rămâne de interes şi la sfârşitul ultimei luni din această toamnă, posibil şi la debutul primei luni din această iarnă. Vineri vom actualiza informaţiile care să includă prima lună de iarnă. S-a schimbat puţin evoluţia primei săptămâni, de la o săptămână uşor mai caldă, aşa cum arătau informaţiile ieri, rularea pentru următoarele patru săptămâni arată pentru intervalul 28 noiembrie - 5 decembrie o vreme în general apropiată de normalul termic. Important este caracterul deficitar al precipitaţiilor şi sper să putem să ne bucurăm de această minivacanţă, indiferent dacă plouă sau la munte ninge. Până la urmă, vremea ţine cu noi, în sensul că trebuie să luăm şi partea bună a lucrurilor, că a plouat în această perioadă. Vorbeam de un an agricol anterior excesiv de secetos. Încă avem zone în ţară, în partea de sud-a est a ţării, unde seceta pedologică este una extremă", a afirmat Mateescu.



Conform specialistei ANM, până la acest moment, anul 2022 se clasează în topul celor mai călduroşi cinci ani din istoria măsurătorilor meteorologice din România.



"Făcând prelucrarea primelor 11 luni din acest an, cu o temperatură medie de 11,4 grade Celsius plasează, la acest moment, anul 2022 în top 5 cei mai călduroşi ani din istoria măsurătorilor meteorologice. Va face diferenţa luna decembrie, dar, chiar şi în cazul unei luni decembrie normale, 2018 a avut un decembrie normal şi se plasează în top 5, este posibil ca şi 2022, în funcţie de această evoluţie, să se plaseze în aceeaşi tendinţă a celor mai călduroşi an din istorie. De aceea, modernizarea infrastructurii este una imperios necesară", a subliniat şefa ANM.

Sursa foto: Shutterstock

