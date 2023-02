Studiu: Sustenabilitatea, în topul priorităților celor ce investesc în tehnologiile viitorului

Deciziile companiilor de a investi în tehnologii emergente sunt din ce în ce mai mult determinate de obiectivele lor de sustenabilitate şi ESG - arată cea de-a patra ediţie a studiului EY Reimagining Industry Futures, conform Agerpres.

Potrivit unui comunicat al companiei de consultanţă, dintre cele 1.325 de companii intervievate, 76% consideră că ESG este un criteriu de investiţii principal sau important, iar investiţiile în 5G sunt cele mai susceptibile de a implica ESG ca principal obiectiv (citat în 81% din cazuri). Un procent de 76% dintre respondenţi consideră că tehnologiile emergente pot juca un rol esenţial în reducerea emisiilor lor de carbon.



Atunci când vine vorba de selectarea unui furnizor pentru tehnologii emergente, 77% dintre respondenţi spun că vor acorda prioritate celor care înţeleg impactul asupra mediului. Tot mai multe companii clasează "capacităţile şi acreditările în materie de sustenabilitate" ca fiind principalul criteriu de alegere a furnizorilor, înaintea "preţurilor competitive", aflate pe locul al doilea. Aceste atribute devansează "viteza de implementare şi execuţie" şi "capacităţile de soluţionare end-to-end" care sunt în prezent pe primele două locuri în procesul de selecţie a furnizorilor.



"Studiul din acest an evidenţiază o schimbare marcantă a priorităţilor, indicând că sustenabilitatea este pe cale să devină factorul dominant care stă la baza alegerii furnizorilor de tehnologie. Pentru a ţine pasul, directorii IT trebuie să facă mai mult pentru a se asigura că nivelul ridicat de aşteptări se traduce în crearea de valoare pe termen lung, colaborând cu echipele de conducere pentru a face din sustenabilitate un principiu director care defineşte relaţiile cu furnizorii. În egală măsură, furnizorii trebuie să joace rolul lor, mergând mai departe pentru a reflecta sustenabilitatea în ofertele lor şi făcând mai mult pentru a aborda suficient de mult consideraţiile ESG prin intermediul cazurilor de utilizare", a declarat Tom Loozen, EY global telecommunications leader.



Companiile respondente au spus că tehnologiile emergente oferă o gamă largă de contribuţii pozitive la eforturile lor de sustenabilitate. Reducerea consumului de energie (46%) se află în topul listei, în timp ce îmbunătăţirea măsurării sustenabilităţii (39%) şi a planificării (39%) ocupă un loc important. Cu toate acestea, beneficiile percepute variază în funcţie de sector: 54% dintre companiile din sectorul auto citează reducerea consumului de energie ca fiind un beneficiu principal, în timp ce procentul scade la 38% în rândul respondenţilor din domeniul sănătăţii; iar reducerea deşeurilor este favorizată de 50% dintre respondenţii din sectorul producţiei, în comparaţie cu doar 35% dintre organizaţiile guvernamentale.



Dincolo de imperativul sustenabilităţii, studiul mai arată că nivelurile de investiţii sunt în creştere pentru toate cele opt tehnologii emergente urmărite în cadrul studiului: robotică şi automatizare, analiză şi inteligenţă artificială (AI), edge computing, IoT, 5G, realitate augmentată sau virtuală, blockchain şi calcul cuantic. 5G şi edge computing înregistrează cea mai mare creştere - ambele cu 4% faţă de anul precedent. 5G are cel mai activ profil în ceea ce priveşte investiţiile viitoare, 57% dintre companiile respondente plănuind să investească în această direcţie în următorii trei ani. La nivel regional, companiile din Americi conduc în prezent, 35% dintre acestea investind în 5G - în creştere cu 15% de la an la an. Nivelurile de investiţii actuale şi planificate în Europa şi Asia rămân stabile de la an la an, constatările indicând că respondenţii din Asia ar putea amâna investiţiile.



În special, strategiile 5G şi IoT ale companiilor sunt mai orientate spre creştere în acest an. 30% dintre respondenţi citează "revizuirea modelelor de afaceri existente" ca fiind un factor important al cheltuielilor IoT, faţă de 25% anul trecut. Iar cazurile de utilizare 5G-IoT, cum ar fi realitatea virtuală şi augmentată (citate de 50% dintre respondenţi), punctează acum înaintea aplicaţiilor care oferă funcţii de continuitate a afacerii - în contrast cu anii anteriori, când continuitatea şi rezilienţa erau prioritare.



"Pe măsură ce companiile devin tot mai atente la oportunităţile pe care 5G şi IoT le oferă în stimularea creşterii, furnizorii trebuie să răspundă proactiv la evoluţia cererilor de cazuri de utilizare. Un aspect esenţial pentru această agendă este cartografierea eficientă a soluţiilor în funcţie de nevoile de afaceri în schimbare, valorificând în acelaşi timp 5G şi IoT împreună cu alte tehnologii, cum ar fi inteligenţa artificială şi edge computing, pentru a maximiza impactul lor colectiv", a precizat Adrian Baschnonga, EY Global TMT lead analyst.

