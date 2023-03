Iuliana Demetrescu: Știi că arbitrul și-a făcut bine treaba într-un meci, dacă nici nu i-ai reținut numele

Campionatele mondiale, cele europene sau Liga Campionilor sunt, aparent, deziderate puțin prea înalte pentru echipa națională de fotbal, respectiv pentru cele de club. Chiar și așa, ne putem bucura cu prezența unor oficiali de valoare care arbitrează și vor arbitra unele dintre cele mai importante meciuri internaționale.

Ce înseamnă să te numeri printre cele mai bune 11 persoane din Europa care practică meseria ta? Puțini români ne-ar putea detalia un asemenea sentiment, dar wall-street.ro a găsit pe cineva care este în această postură și anume arbitrul de fotbal Iuliana Demetrescu. Deși numele său poate că nu este familiar tutoror celor care iubesc fotbalul, Iuliana crede că așa ar trebui să fie, deoarece un arbitru bun este un arbitru care nu-și face simțită prezența pe parcursul celor 90 de minute ale unei partide.

Începuturile în sport și prima carieră

Pentru a înțelege cum am ajuns să avem un arbitru selectat să fluiere la Campionatul Mondial de Fotbal Feminin, dar și la European, și în Champions League, trebuie să ne întoarcem în timp și să mergem la Râmnicu Vâlcea. Așa cum subliniază și Iuliana, orașul are o tradiție sportivă strâns legată de handbal, astfel că și ea și-a făcut intrarea în sport pe terenul de handbal. Din păcate, o accidentare petrecută în ultimii ani ai junioratului au forțat-o pe Iuliana să părăsească terenul și să ia o pauză.

„Cred că doi ani nu am făcut niciun sport. Am mai avut, apoi, o perioadă de pauză, timp în care l-am cunoscut pe soțul meu, el fiind arbitru asistent în Liga 1. El mi-a tot propus să încerc arbitrajul și, într-un final, am acceptat”, și-a amintit Iuliana care a spus că a vrut să vadă, mai întâi, dacă-i place să facă acest lucru. Trebuie spus că, între timp, ea își clădise și o carieră departe de sport, bifând Facultatea de Drept înainte de a opta pentru profesia de învățător.

Foto via UEFA

„Trecând prin fața școlii în care am învățat, mi-am dat seama [ce vreau să fac], văzând copiii când ieșeau de la școală. I-am spus soțului meu că eu vreau să mă fac învățătoare”, a spus, cu bucurie, arbitrul care a pătruns pe listele FIFA, pentru prima oară, în 2016. Pentru o perioadă, Iuliana a reușit să-și împartă timpul între catedră și arbitraj, dar sacrificiile personale au devenit tot mai mari și o decizie a trebuit să fie luată.

Citeste si: Continental lansează o parcare supraetajată și noi lobaratoare de testare

„Trebuie să sacrifici ceva ca să poți să ai suficient timp ca să faci ceea ce îți place. N-am vrut să sacrific, e adevărat, din timpul pe care îl acordam școlii. Și atunci a trebuit să dau din timpul meu personal”, a spus Demetrescu care a subliniat că anul 2022 a fost foarte dificile deoarece „au fost două turnee foarte importante - Campionatul European și Campionatul Mondial de Juniori - și mai mult de două luni de zile am fost efectiv plecată din țară”. Atunci a și venit momentul luării unei decizii, iar arbitrajul a câștigat.

„Activitatea mea din fotbal a fost prea încărcată și am decis să iau o pauză de un an de zile [de la predat] în care mai învăț, mă mai specializez, urmez cursuri pentru specializarea ca profesor de educație fizică și sport”, a spus Iuliana care a dat totul pentru a prinde nominalizarea de a arbitra la Campionatul Mondial de fotbal feminin, la senioare. „Am vrut să nu am regrete că n-am făcut tot ce ține de mine”.

Presque dix ans après (mai 2012), un match de Liga 1 roumaine sera de nouveau arbitré par une femme.



L'étoile montante Iuliana Demetrescu (30 ans) sera au sifflet ce soir pour Rapid-Gaz Metan (19h30). Jusqu'ici, elle évoluait principalement en Liga 2. Bravo Iuliana ! pic.twitter.com/JHg4QkjrDq— Foot Roumain 🇷🇴 (@FootRoumain) April 18, 2022

Cum a fost experiența de a arbitra la Mondiale, Europene, dar și în Superliga

Iuliana Demetrescu a fost la centru pentru mai multe meciuri importante anul trecut, acesta fiind „cel mai bun an” al său de când a ales acest drum. Primul turneu major la care Demetrescu a participat a fost Campionatul European de Fotbal Feminin care s-a desfășurat în Anglia, între 6 și 31 iulie 2022. „Am avut două meciuri arbitrate, plus altele în care am fost al patrulea oficial și a fost o experiență foarte, foarte interesantă”, a adăugat arbitrul care a avut, ulterior, ocazia să viziteze India.

Între 11 și 30 octombrie, Iuliana și colega Mihaela Țepușă s-au numărat printre cei 61 de arbitri aflați pe lista FIFA pentru Campionatul Mondial de de Fotbal Feminin Under-17. România a fost reprezentată și pe lista comisarilor de joc FIFA de Roxana Berceanu care a supervizat unele partide. În 2018, Mihaela Țepușă a făcut parte din brigada de arbitri care a condus finala mică a Campionatului Mondial de Fotbal Feminin U17, în Uruguay.



De această dată, Țepușă și Demetrescu au avut ocazia să vadă Mumbai-ul. „A fost o experiență aparte, nu numai din punctul de vedere al arbitrajului, cât și cultural și de viață. Am văzut Insula Goma care a fost mai deosebită și, la capitolul profesional, am avut ocazia să arbitrez chiar și o semifinală”, a spus Iuliana.

Pe lângă experiențele internaționale, Iuliana a debutat, ca parte a unei brigăzii 100% feminine, ca arbitru în Superliga (Liga 1 de fotbal masculin). Ea mai arbitrase în ligile inferioare și fusese al patrulea oficial la mai multe partide din eșalonul superior al fotbalului autohon, dar partida dintre Rapid București și Gaz Metan Mediaș, din play-out-ul sezonului trecut, a fost prima pe care Iuliana a trăit-o ca central. Brigada pentru partida din 18 aprilie 2022 a fost completată de Petruța Iugulescu, din Buftea, și Mihaela Țepușă, din Buzău.

Citeste si: Banca Centrală a Argentinei ia în calcul emiterea de bancnote cu fața lui Messi

„Toți cei din Comisia Centrală a Arbitrilor m-au susținut și a venit această delegare, pe fondul performanțelor pe care le-am avut. UEFA mi-a acordat de asemenea jocuri importante și am primit și o delegare într-una din semifinalele de Champions League feminin”, a explicat Iuliana care s-a referit la faptul că a arbitrat partida-eveniment dintre Barcelona și Wolfsburg în care am avut un record de prezență în tribune la un meci de fotbal feminin. Conform statisticilor, doar o partidă de la Cupa Mondială de Fotbal Feminin din Mexic, din 1971, a bătut recordul de peste 91.000 de spectatori înregistrat la meciul de acasă al Barcelonei, din semifinale.

Cum se pregătește un arbitru de top pentru meciurile cele mai grele

La șapte ani de când figurează pe listele FIFA, Iuliana a ajuns un arbitru de categorie „Elite”, adică unul de top. România mai are doi arbitrii în categoria Elite, pe Ovidiu Hațegan și Istvan Kovacs, Demetrescu fiind prima femeie. „Am început [în arbitraj] cu meciuri mici, cu turnee de juniori U17 și U19. În 2019, a venit participarea la turneul de junioare U17, care a avut loc în Bulgaria, și am arbitrat finala. Apoi, în 2020 am promovat în categoria a 2-a și în 2021, în categoria 1 [unde-i mai găsim și pe Horațiu Feșnic, Radu Petrescu și Alina Peșu, n.r.]”.

Citeste si: Audi intră în Formula 1 alături de Sauber

2022 Women's EURO

Group C, 17.07.2022, 18:00 CET

Bramall Lane, Sheffield

SWITZERLAND - NETHERLANDS

Referee: Iuliana Demetrescu (ROU)

Assistant Referee 1: Petruta Iugulescu (ROU)

Assistant Referee 2: Anita Vad (HUN)

Fourth Official: Lorraine Watson (SCO) pic.twitter.com/Kc3bmbkFQC— Law 5 - The Ref (@Law5_TheRef) July 17, 2022

Pregătirea meciurilor este, însă, aceeași indiferent de nivel, a subliniat Iuliana. „Analizăm tactica echipelor, cum joacă la lovituri libere, ce scheme au, ce jucători importanți au, dacă au jucătorii care pot deveni o problemă pe parcursul jocului, dacă au jucători care reacționează după anumite decizii ale arbitrului și nu numai. Sunt lucruri pe care le analizăm pentru a fi pregătiți în timpul jocului”, a spus arbitrul care a susținut că nu i-a fost niciodată teamă într-un meci de fotbal, indiferent de situațiile apărute pe stadion. „Dacă mi-era teamă, aș fi renunțat”, a punctat aceasta. „În schimb, eu cred că atunci când există comunicare se poate rezolva orice situație”.

Arbitrii învață cum trebuie pregătit un meci în timpul diverselor seminarii de pregătire, organizate atât de FIFA, cât și de UEFA. „În cadrul FIFA, pentru Campionatul Mondial de Fotbal Feminin din Australia și Noua Zeelandă, au fost două semnarii de pregătire. Unul a a avut loc în Portugalia acum un an, iar cel de-al doilea a avut loc anul acesta în Doha,” a explicat arbitrul. „În timpul seminariilor avem lecții teoretice, lecții practice pe teren, adică se simulează jocuri, se arbitrează pe teren efectiv cu feedback pe loc. Noi primim instrucțiunile de la mentorii noștri acolo, direct pe teren, ce este bine. Aflăm ce putem îmbunătăți legat de plasament, de decizii. Am lucrat cu sistemul VAR pe teren, împreună cu o parte din băieții din Europa care vor fi prezenți și la Campionatul Mondial”.

Cum este și normal, un arbitru trebuie să fie solid și la capitolul fizic, iar Iuliana nu face excepții, ea spunându-ne că a făcut sacrificii foarte mari antrenându-se, practic, în continuu. „Mă antrenez fizic cam șase zile din șapte. În februarie, am avut doar trei zile de pauză și toate au fost motivate tot de activitatea mea în arbitraj”, a spus Iuliana care a spus că tot efortul merită, atunci când vezi că-ți realizezi ce ți-ai dorit.

„Mă număr printre cei 11 arbitri delegați și consider că este o performanță extraordinară să te găsești printre cei mai buni 11 oameni din domeniul tău, de pe Continent”, a spus arbitrul care va participa la turneul final de campionat mondial de senioare, în perioada 20 iulie - 20 august 2023, la Antipozi.



Deși Iuliana nu știe ce meciuri va arbitra la Mondial, ea a spus că mereu are aceeași țintă în minte când intră pe teren, indiferent de partidă: „Încerc să fiu cât mai puțin vizibilă atunci când arbitrez un meci. Oamenii trebuie să se bucure de spectacolul fotbalistic. Îmi doresc să nu mă țină nimeni minte, să trec pe acolo neobservată. Cred că acesta e cel mai bun mod de a arbitra un joc. Cumva, arbitrul trebuie să nu iasă în evidență, să nu știe nimeni cine a fost arbitrul meciului”.

Diferențele dintre fotbalul masculin și cel feminin

Cum a avut ocazia să arbitreze atât băieți, cât și fete, Iuliana poate să-și dea cu părerea în legătură cu diferențele dintre fotbalul feminin și, pe de-altă parte, cel masculin. În mod poate surprinzător, ea a declarat pentru wall-street.ro că, în afară, nu există diferențe mari de ritm între meciurile de masculin și cele de feminin, dar că se simte o diferență în România. La noi, cea mai bună echipă de fotbal feminin este Olimpia Cluj, această formație încercând să se califice și la ediția de Women's Champions League la care a participat și Demetrescu.

„La meciurile de afară, fetele își văd de joc, practică un fotbal mai curat, cu mai puține fault-uri și nu prea simulează. Poate că viteza este ceva mai mare la băieți, în Liga 1 de la noi, față de meciurile de fete [din România]. Așa că și noi trebuie să ne pregătim mai mult. Eu în special tre să mă pregătesc mai mult”, a spus una dintre cei mai buni 18 arbitrii femeie din Europa.

👉 La rumana Iuliana Demetrescu (32 años) será la árbitra del partido Colombia vs Nigeria por las semifinales del Mundial Femenino Sub-17. En el campeonato ha dirigido el España 1-0 Colombia, y también el duelo de cuartos de final Nigeria vs USA. ¡A madrugar mañana! (6:00 am) ⏰ pic.twitter.com/jgsI0eso2v— El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) October 26, 2022

În plus, Iuliana a spus că are un avantaj personal când arbitrează la juniori. „La juniori, sunt altfel discuțiile cu jucătorii sau jucătoarele, pentru că sunt sunt de altă vârstă [față de seniori] și atunci trebuie să te adaptezi la nivelul lor, pentru că sunt niște copii,” a explicat arbitrul care a spus că istoricul său de la catedră o ajută la acest capitol.

Planurile de viitor și ținta pentru 2023

Este greu, în teorie, să poți să-ți dorești mai multe, ca arbitru, odată ce ai fost deja selectat pentru un campionat mondial la nivel de seniori, dar Iuliana Demetrescu visează chiar mai sus. „Mi-aș dori să arbitrez mai mult la băieți, aceasta ar fi o țintă de viitor, indiferent de echipele pe care le voi avea în teren,” a spus arbitrul care nu consideră că a fi femeie reprezintă, în vren fel, un impediment. „Sunt o femeie puternică care poate să facă orice face și un bărbat. Până la urmă, momente grele au existat tot timpul și vor exista. Important este să avem puterea să mergem mai departe și să știm pentru ce luptăm”.

Sursa foto: Federația Română de Fotbal

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: