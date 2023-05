Ambasadorul Marii Britanii: Progresul României are o viteză mai mare decât în orice altă ţară europeană

Ambasadorul britanic Andrew Noble a declarat că progresul României continuă, la "o viteză mai mare" decât în orice altă ţară europeană, dar a adăugat că mai există "provocări importante" de depăşit, precum rezolvarea problemelor de sărăcie rurală sau creşterea incluziunii socio-economice pentru grupurile dezavantajate, relatează Agerpres.

La recepţia organizată de Ambasada Marii Britanii cu ocazia încoronării Regelui Charles al III-lea, Andrew Noble a evidenţiat transformările din România, care a ajuns a 19-a cea mai complexă economie din lume, având o "creştere uluitoare" a PIB-ului faţă de 1989 şi o importantă scădere a amprentei de carbon.



"Cu tineri excelând la matematică, ştiinţe, informatică şi cu o etică a muncii care îi face învingători peste tot în lume. Progresul vostru continuă, la o viteză mai mare decât în orice altă ţară europeană. Sunt încrezător că parcursul României va fi unul încununat cu realizări, să sperăm pentru toţi oamenii săi, pentru mulţi ani de acum încolo", a afirmat Noble.



Diplomatul a remarcat "progresul extraordinar" înregistrat de România, dar a adăugat şi că mai sunt "multe provocări importante" de depăşit.



"Sper că sunteţi cu toţii de acord cu mine că se impun acţiuni prioritare precum rezolvarea problemelor de sărăcie rurală, creşterea incluziunii socio-economice a grupurilor dezavantajate, agrearea unei limite de vârstă pentru consimţământul sexual, precum şi nevoia de a transpune cu adevărat, în viaţa de zi cu zi, egalitatea în drepturi", a menţionat acesta.



El a mai afirmat că relaţiile bilaterale se află "la un vârf istoric", după ce în luna martie a fost reînnoit parteneriatul strategic şi a avut loc primul forum bilateral, la Londra.



"Soldaţi, piloţi şi marinari britanici vin în România în număr şi mai mare, atât în serviciu activ, pentru a sprijini Ucraina şi Alianţa Nord-Atlantică, cât şi pentru a ne întări securitatea bilaterală şi legăturile militare. Regatul Unit şi România au împreună mai multe echipe comune de investigaţie a criminalităţii decât oricare alte două ţări europene. În 2022, am înregistrat cea mai mare investiţie din România - şi chiar din Europa Centrală - în Marea Britanie, în valoare de peste 2 miliarde de euro, iar comerţul bilateral cu bunuri şi servicii a crescut cu 48%, într-un an", a spus el.



Ambasadorul britanic a mai afirmat că româna este a treia cea mai vorbită limbă în casele britanice, după engleză şi galeză. Există 1,2 milioane de români în Regatul Unit, iar legăturile dintre cele două ţări continuă să se dezvolte în toate ariile de cooperare.



"Legăturile care continuă să se dezvolte în toate ariile de cooperare îmi dau certitudinea că, în curând, "our Quiet Alliance" va deveni una foarte vocală. De fapt, chiar în această vară va deveni vocală, pentru că Robbie Williams, Tom Jones, Rag n Bone Man, Depeche Mode, Deep Purple, Sam Smith, Florence and the Machine şi mulţi alţi artişti britanici vor fi aici şi foarte vocali în această vară, în toată ţara", a menţionat el.



Andrew Noble a salutat prezenţa preşedintelui Klaus Iohannis şi a principesei Margareta, custodele coroanei române, la ceremonia de încoronare a regelui Charles al III-lea, de la Westminster Abbey. Totodată, a remarcat interesul publicului român faţă de acest eveniment.



"Am simţit foarte puternic interesul publicului român faţă de încoronarea regelui - iar, pentru o secundă, m-am întrebat dacă nu am ajuns din greşeală într-una din ţările Commonwealth! Sunt convins că toţi avem imagini favorite de la această zi specială. Ştiu că prinţul Louis, în vârstă de 5 ani, a captivat multe inimi", a precizat ambasadorul.



Noble a adăugat că încoronarea de sâmbătă "marchează începutul unei noi ere", cu un rege care cunoaşte "foarte bine" România.



"Regele Charles şi-a început relaţia cu România şi oamenii săi în anul 1998, la invitaţia preşedintelui Constantinescu, iar această relaţie va continua. A călătorit în toate colţurile României, fiind bine-venit peste tot. Majestatea Sa a găsit în această ţară ceva profund şi important, ceva ce multe alte ţări au pierdut de-a lungul secolelor. În dezvoltarea sa, România a reuşit să-şi crească economia, în beneficiul multora, conservând natura mai mult decât au făcut-o alţii", a spus el.

Sursa foto: Gov.uk

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: