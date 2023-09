Părinții vor să știe unde sunt copiii: Interesul pentru ceasurile cu funcție de localizare s-a dublat, în ajun de an școlar

Cu mai puțin de două săptămâni înainte de începerea noului an școlar, din oferta de peste 420.000 de produse pentru școală disponibile pe eMAG, cele mai căutate sunt instrumentele de scris, ghiozdanele și încălțămintea, dar și produsele smart, de care clienții sunt mult mai interesați anul acesta.

Potrivit datelor retailerului, În ultimele zile din luna august, căutările pentru ceasurile și brățările inteligente cu funcții de localizare s-au dublat comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În acest an, peste 2.500 de ghiozdane din oferta eMAG și a sellerilor din Marketplace beneficiază de reduceri de până la 20%. În ciuda inflației, care pune în continuare presiune pe bugetele familiilor din România, pe eMAG există, în acest an, variante de ghiozdane chiar mai ieftine decât anul trecut. Cel mai ieftin ghiozdan costă 27 de lei, față de 31 de lei anul trecut. Campania Back to school la eMAG se încheie pe data de 17 septembrie.

„Cu mai puțin de două săptămâni înainte de începerea noului an școlar, părinții au la dispoziție pe eMAG sute de mii de rechizite și haine pentru copii. Împreună cu sellerii de pe eMAG Marketplace, am pregătit o ofertă de peste 420.000 de produse, care beneficiază de reduceri în această perioadă, astfel că părinții au de unde alege lucrurile de care au nevoie pentru copiii lor la prețuri chiar mai mici decât anul trecut. De asemenea peste 1,7 milioane de clienți au posibilitatea de a de a achita investițiile în echiparea copiilor și în 12 rate fixe, în patru rate sau peste 30 zile direct din contul eMAG,” a declarat Irina Pencea, General Manager eMAG România.

Pe lângă rechizite și produse vestimentare, clienții caută mult mai mult anul acesta și ceasuri și brățări inteligente. Cu un număr dublu de căutări față de anul trecut, clienții sunt interesați de ceasurile inteligente cu funcții de localizare și monitorizare, pe care și le adaugă la Favorite. În topul produselor pe care clienții le adaugă la Favorite se află pantofii sport pentru copii, urmați de rechizite și haine pentru școală, precum rochii, treninguri, bluze, tricouri și pantaloni.

Wall-Street.ro a analizat oferta marilor retaileri în această campanie back-to-school pentru a vă oferi o imagine a prețurilor produselor specifice acestei perioadă.

Sursa foto: Pixabay

