Rivaldo merge pe mâna lui Hagi. Celebrul fotbalist brazilian a devenit acționar minoritar la Farul Constanța

Unul dintre cei mai valoroşi fotbalişti din toate timpurile, brazilianul Rivaldo Vitor Borba Ferreira, a devenit acţionar la clubul Farul Constanţa, a anunţat campioana României pe site-ul său oficial.

Contractul prin care Rivaldo a preluat 10% din acţiunile clubului Farul Constanţa a fost semnat luni, precizează sursa amintită.

În vârstă de 51 de ani, Rivaldo este cel mai important nume din fotbalul mondial care se alătură unei echipe din România. Titlul mondial câştigat cu Brazilia în 2002, medalia de vicecampion mondial din 1998, câştigarea Balonului de Aur în 1999, când şi FIFA l-a desemnat şi cel mai bun fotbalist al anului, cucerirea trofeului Copa America în 1999 cu Brazilia, câştigarea Champions League cu AC Milan în 2003, titlul de golgheter al Champions League în 2000, sunt numai câteva dintre trofeele obţinute de Rivaldo de-a lungul unei cariere fabuloase.

''Urmăresc fotbalul românesc de ceva vreme şi cunosc destul de bine şi campionatul. România a avut mereu jucători foarte buni, a reprezentat o forţă în fotbalul mondial, mai ales în perioada în care Gheorghe Hagi era jucător. M-a uimit în urmă cu câţiva ani şi, vă spun sincer, nu am fost singurul din fotbalul mondial cu o astfel de reacţie, când am aflat de modul în care a decis să se implice în acest fenomen după retragere, mi s-a părut ceva incredibil. Nu mai auzisem de un fost jucător de o asemenea valoare care să îşi investească averea pentru o pasiune. Cred că rezultatele pe care le-a reuşit au fost răspunsul la toate întrebările... Investiţia total privată de la Farul, baza sportivă, Academia care stă în spatele multor performanţe, rezultatele obţinute cu foarte mulţi jucători formaţi aici m-au determinat să fac acest pas şi să vin alături de Gheorghe Hagi. Dacă singur a reuşit toate aceste lucruri, să devină de două ori campion având cea mai tânără echipă din Europa, atunci cred că având sprijinul pe care şi-l doreşte, poate reuşi mult mai mult. Cu viziunea şi pasiunea pe care le are, cu experienţa pe care şi eu o am, sunt convins că vom dezvolta şi mai mult performanţele pe care şi le doreşte întreaga comunitate, pentru că Farul este un club de tradiţie, care, în rest, are toate atuurile de a deveni un club mult mai puternic'', a declarat Rivaldo.

La rândul său, Gheorghe Hagi, principalul acţionar al clubului Farul Constanţa, a spus: ''Am promis în urmă cu doi ani că trebuie să devenim un club foarte puternic, care să îşi propună mereu obiective tot mai importante, pentru că Farul reprezintă un brand, este echipa tuturor constănţenilor, a tuturor dobrogenilor. Nu mai este niciun secret din faptul că doresc să am alături parteneri puternici, să vând acţiuni, aşa cum am spus în diverse situaţii, pentru că Farul trebuie să devină un club din Top 3 în România. Am reuşit în ultimul sezon ceva fantastic prin câştigarea campionatului, dar pentru a ne dezvolta în continuare este nevoie de parteneri puternici. Este o mândrie că o personalitate mondială, un lider aşa cum este Rivaldo, a decis să se alăture clubului nostru. Faptul că un campion mondial, un Balon de Aur, un câştigător de Champions League a decis să vină la Farul dovedeşte să am muncit bine până în prezent şi că am arătat încredere, siguranţă prin proiectele pe care le dezvoltăm. Este un nou pas pe care ni l-am propus, acela de a deveni cei mai buni''.

Fostul atacant Ciprian Marica, acţionar minoritar la Farul Constanţa, a fost cel care a preluat iniţial clubul de la malul Mării Negre, acesta fuzionând în iunie 2021 cu FC Viitorul Constanţa.

''Când am preluat Farul, am promis că salvarea unui brand al fotbalului românesc nu este obiectivul final, ci că voi face totul ca acest club să ajungă unde nu a mai fost niciodată. Parteneriatul cu Gică Hagi a devenit garanţia unui proiect unic şi momentul unui salt uriaş în dezvoltarea clubului. Împreună cu Gică Hagi am redat comunităţii un club mai solid decât a fost vreodată în istoria sa de 100 de ani. Am reuşit într-un timp scurt să depăşim aşteptările celor mai optimişti suporteri. Şi asta pentru că Farul este construit pe o structură de profesionalism asigurată de foşti mari fotbalişti care au evoluat la cel mai înalt nivel. Implicarea la Farul a unei legende ca Rivaldo, alături de Gică Hagi şi Gică Popescu, reprezintă o garanţie că ne propunem obiective şi mai îndrăzneţe, că strategia clubului este extrem de ambiţioasă'', a spus Marica.

Preşedintele clubului Farul, fostul internaţional Gheorghe Popescu, a transmis cu această ocazie că este un lucru fantastic ca o legendă ca Rivaldo să investească într-un club din România: "Pentru Farul, dar cred că în aceeaşi măsură pentru oraşul Constanţa şi cu toată convingerea pot spune că inclusiv pentru România, faptul că o legendă a fotbalului mondial a decis să investească în ţara noastră este fantastic. Este o mare bucurie că ne întâlnim acum, în echipa Farului, unde va fi incredibil să beneficiem de experienţa şi calitatea sa. Sunt convins că stabilitatea clubului, pentru că ne mândrim că în ultimii şase ani am fost printre foarte puţinii care am încheiat mereu pe plus raportul financiar, performanţele foarte mari obţinute chiar şi cu bugete mici comparativ cu multe alte formaţii, au fost argumente importante pentru ca Rivaldo şi, sperăm pe viitor ca şi alţii să i se alăture, sa investească la Farul. Alegerea sa validează munca pe care noi am depus-o în ultimii ani. Bun venit, Riva, este o onoare pentru noi şi împreună vom fi şi mai puternici".

De notat că în lotul echipei Farul Constanţa se află atacantul Rivaldinho, fiul lui Rivaldo, şi mijlocaşul Gustavo Nascimento da Costa, care este ginerele lui Rivaldo.

