CFR: Trei variante de buget au fost refuzate de Ministerul Finanțelor

CFR SA a transmis Ministerului de Finanţe trei variante ale bugetului de venituri şi cheltuieli, care au vizat prezentarea unui plan de restructurare a companiei, însă toate acestea au fost respinse, se arată într-un comunicat al administratorului de infrastructură feroviară, ca replică la greva de avertisment organizată de sindicalişti în data de 15 septembrie, relatează Agerpres.ro.

"Referitor la greva de avertisment din această dimineaţă, conducerea CFR SA transmite faptul că înţelege nemulţumirile angajaţilor, care au recurs la această acţiune, însă greva şi perturbarea traficului feroviar nu reprezintă calea pentru rezolvarea situaţiei actuale. Deşi CFR SA, prin Ministerul Transporturilor, a transmis la Ministerul Finanţelor trei variante ale bugetului de venituri şi cheltuieli, toate cele trei variante au fost respinse. Solicitările Ministerului Finanţelor au vizat prezentarea unui plan de restructurare a companiei în bugetul acestui an. Însă, atragem atenţia asupra faptului că o restructurare rapidă în acest moment ar pune în pericol toată activitatea companiei, în contextul în care măsurile impuse de Ministerul Finanţelor prevăd concedieri, concedieri care afectează grav funcţionarea traficului şi întreţinerea infrastructurii de transport", se menţionează în comunicat.

Reprezentanţii CFR SA susţin că "este exclus să acceptăm lipsa banilor pentru siguranţa feroviară, dincolo de problema datoriilor companiei, care nu poate fi rezolvată în câteva luni, şi considerăm că nu poţi să te joci cu soarta a sute de mii de oameni".

"(...) tragem un semnal de alarmă, deoarece este exclus să acceptăm lipsa banilor pentru siguranţa feroviară, dincolo de problema datoriilor companiei, care nu poate fi rezolvată în câteva luni, şi considerăm că nu poţi să te joci cu soarta a sute de mii de oameni (angajaţii ai CFR şi familiile acestora) şi a milioane de pasageri, plus operatori care folosesc infrastructura feroviară. Infrastructura feroviară este sector strategic de transporturi, un sector care la ora actuală are în derulare, doar prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), 144 contracte în valoare de 15,44 miliarde lei pentru modernizarea infrastructurii feroviare, o reţea feroviară care, în actualul context strategic, este esenţială pentru transportul de cereale, iar avizarea negativă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe acest an, principala cauză a grevei de avertisment în care s-a aflat o parte a salariaţilor companiei, afectează în mod direct nu doar continuarea negocierilor cu partenerii sociali, pentru încheierea Contractului Colectiv de Muncă, dar şi blocarea absorbţiei de fonduri europene, reducând astfel capacitatea statului român de a implementa programele de modernizare a infrastructurii", a declarat Ion Simu - Alexandru, director general al CFR SA.

Potrivit sursei citate, principala pârghie pentru deblocarea actualei situaţii în care se află compania o reprezintă aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul în curs, care va permite desfăşurarea în condiţii optime a activităţii, dar şi continuarea negocierilor cu sindicatele feroviare pentru încheierea Contractului Colectiv de Muncă.

"Din păcate, astăzi, intenţia de încetare a activităţii între orele 7:00 - 9:00, anunţată de către organizaţiile sindicale, care activează la nivelul CNCF CFR SA, s-a materializat. Vreau să fie clar de la bun început: nu contest dreptul sindicatelor de a organiza acest protest, este un drept conferit de dispoziţiile legale dar (pentru că există un mare dar), când facem astfel de acţiuni trebuie să ne gândim foarte bine la consecinţele unui asemenea demers. Soluţiile pe care le-am propus, în permanenţă, alături de echipa managerială, au fost orientate pentru consolidarea companiei, chiar şi în lipsa unor fonduri care ne sunt necesare pentru realizarea de investiţii. Singurul lucru care îl cer este să înţeleagă că nu grevele sunt soluţia. Orice protest duce la pierderi de bani, fonduri care trebuie ulterior tăiate de undeva. Vreau să cred că la noi în companie suntem ca într-o familie, unde când există neînţelegeri, există şi soluţii de compromis. Totodată, astăzi vreau să cer scuze şi tuturor călătorilor care din păcate au fost afectaţi în mod direct de încetarea lucrului. Astăzi, în intervalul grevei, au fost persoane care trebuiau să ajungă la doctor, la serviciu, la şcoală sau au plecat în concediu. Toţi aceştia poate sunt membri ai familiilor noastre, iar cei care decid organizarea de greve trebuie să se gândească şi la ei. În final, colegilor mei care au fost angrenaţi în greva de avertisment doresc să le transmit că în continuare îi aştept la negocieri şi aşa cum am mai spus dialogul este singura soluţie pentru dezvoltarea companiei noastre", a adăugat el.

Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane şi Alianţa Sindicală a Federaţiilor "Drum de Fier - Elcatel" au declanşat, vineri, o grevă de avertisment, între orele 7:00 - 9:00, iar trenurile au fost oprite în intervalul orar respectiv.

Sindicaliştii au transmis că acţiunea referitoare la greva de avertisment vrea să atragă atenţia asupra "unor teme care nu mai pot fi ţinute în mape, pe holurile Ministerului Transporturilor sau ale Guvernului".

Printre motivele care stau la baza deciziei de organizare a grevei de avertisment se află: lipsa bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate pe anul în curs, ceea ce conduce inevitabil la un blocaj generalizat în sectorul feroviar, dar şi lipsa finanţării strategice şi coerente a căii ferate.

Sursa foto: Shutterstock.com

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: