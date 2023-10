Nicușor Dan: Amendă de 35 mil. euro pentru proprietarul terenului retrocedat din IOR

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a anunţat că Poliţia Locală a aplicat o amendă de 35 milioane de euro proprietarului terenului retrocedat din Parcul IOR.

"Am venit să anunţăm amenda pe care Poliţia Locală a dat-o ieri proprietarului din Parcul IOR, doamna Cocoru, în sumă de 35 milioane de euro. Ţin să felicit Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti pentru acest gest. În sfârşit, Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti se comportă ca o autoritate care apără interesele cetăţenilor. Aici am avut de a face cu o bătaie de joc la adresa cetăţenilor şi a interesului public care, în sfârşit, este penalizată de autoritatea publică care trebuie să apere interesele cetăţenilor", a afirmat Nicuşor Dan, citat de Agerpres.



El a explicat că amenda a fost aplicată în baza unui articol din Legea 24/2007 care penalizează schimbarea destinaţiei sau reducerea suprafeţei spaţiului verde.



"Este vorba de un articol din Legea 24/2007 care interzice reducerea suprafeţelor de spaţiu verde. Este foarte important ca acest articol să rămână în Legea 24, atât prin anumite propuneri care s-au făcut pe Codul urbanismului, cât şi prin propuneri de modificare a Legii 24 pe 2007 care sunt dezbătute în Parlament aceste articole ar fi urmat să dispară. Este un articol care penalizează schimbarea destinaţiei spaţiului verde sau reducerea suprafeţei de spaţiu verde cu o sumă între 1.000 şi 2.000 de lei pe metrul pătrat, asta e foarte important, şi nu o sumă fixă pentru oricât de mult ai defrişa spaţiu verde. Deci, invit societatea civilă să urmărească cu atenţie dezbaterile şi pe Codul urbanismului şi pe Legea spaţiilor verzi - Legea 24/2007, astfel încât acest articol să rămână în lege, să poată fi aplicat altora care au aceleaşi idei ca şi cei de aici", a precizat primarul general al Capitalei.



Potrivit acestuia, amenda a fost aplicată pentru a fi plătită.



"Ne preocupă situaţia Parcului IOR, acţionăm pe două planuri: un plan - dreptul de proprietate, cel de-al doilea plan - amenda pe care am dat-o azi. Amenda pe care am dat-o azi n-am dat-o ca să o dăm şi să facem un spectacol tv, am dat-o ca să fie plătită de către proprietarul care a făcut aceste fapte şi pentru asta analiza juridică a fost foarte, foarte amănunţită", a susţinut primarul general.



El a adăugat că se aşteaptă ca amenda să fie contestată în Justiţie. "Evident că va fi contestată şi tocmai de aceea noi am făcut toată analiza juridică înainte pentru ca să avem o poziţie solidă în instanţă", a transmis Nicuşor Dan.



Întrebat dacă PMB se va alătura demersului în instanţă făcut de Prefectura Capitalei, prin care a fost atacată în instanţă dispoziţia de primar de retrocedare a celor 12 hectare din IOR el a răspuns: "Nu vreau să comentez nimic pe acţiunea prefectului de aici, de la Parcul IOR. Eu mi-aş dori ca ea să aibă succes, în acelaşi timp suntem în contact cu ONG-urile şi sperăm ca cineva care nu are în spate toată această istorie procesuală să reuşească să anuleze dispoziţia de retrocedare".



El a completat că, dacă acţiunea din instanţă nu va fi încununată de succes, municipalitatea nu are prea multe şanse să răscumpere terenul de la actualul proprietar.



"Am făcut socoteala aceasta - e vorba de ordinul a 70 milioane de euro, asta înseamnă 350 milioane de lei, destul de greu să prevezi asta în buget. În schimb, amenda aceasta când va fi plătită la buget, de 35 milioane de euro, pe care am dat-o azi, va fi un pas important pentru a răscumpăra spaţii verzi. Amenda a fost dată de o autoritate publică - Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti. Persoana sancţionată, proprietarul terenului are dreptul să plătească jumătate din minim în 15 zile. Amenda este între 1.000 de lei şi 2.000 de lei. Noi am dat amenda maximă tocmai pentru că au sfidat şi autoritatea şi cetăţenii. El poate să plătească jumătate din minim, adică 500 de lei pe metru pătrat, asta înseamnă nouă milioane de euro în 15 zile. Probabil că n-o va face şi probabil că va contesta în instanţă. Până când se judecă contestaţia în instanţă, amenda nu se plăteşte. Din momentul în care litigiul se termină şi ceea ce vrem noi contestaţia să fie respinsă, această sumă este obligatorie şi poate să fie executată. Litigiul în instanţă nu cred că durează mai mult de un an, din momentul acesta, pentru că este un litigiu cu două faze procesuale, fond şi apel, şi e o situaţie de fapt care e relativ cunoscută", a indicat Nicuşor Dan.



Şeful Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti, Eduard Valentin Stroe, a precizat că amenda a fost aplicată în urma constatării diminuării spaţiului verde pe o suprafaţă de 8.738 de metri pătraţi.



"La faţa locului s-a constatat o diminuare a spaţiului verde pe o suprafaţă de 8.738 de metri pătraţi prin acţiuni succesive de decopertare a stratului de iarbă, de escavare, de extracţie a rădăcinilor copacilor. Faţă de cele constate se reţine în sarcina proprietarului încălcarea obligaţiei prevăzute de articolul 5, litera h din Legea 24 pe 2007, aceea de a nu diminua spaţiul verde. În consecinţă, a fost aplicată proprietarului amenda în valoare de 174.760.000 de lei pentru săvârşirea acestei fapte", a declarat Eduard Valentin Stroe.



Viceprimarul Sectorului 3 Lucian Judele, preşedinte filialei USR, a transmis că îşi doreşte ca prin amenda aplicată toată lumea să înţeleagă că această zonă administrativă "nu este un sat fără câini".



"Robert Negoiţă nu a găsit 5.000 de euro pentru un container pentru Poliţia Locală în Parcul IOR. Din păcate, a încercat să acopere şi încearcă în continuare să acopere toate faptele prin marea iubire către spaţiile verzi, vedem şi în Parcul Teilor unde a lăsat să se construiască o spălătorie auto, acum încercând să-şi acopere spălătoria auto cu un pic de pământ şi tartan, încercând să facă cetăţenii Sectorului 3 să uite construind un parc pentru copii. Sper ca o dată cu această amendă să înţeleagă toată lumea că în Sectorul 3 nu este un sat fără câini şi sper ca domnul Robert Negoiţă să-şi îndeplinească într-adevăr îndatoririle de primar al Sectorului 3", a afirmat Lucian Judele.

Sursa foto: Agerpres

