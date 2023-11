Nicușor Dan: Firea și Negoiță au distrus șansele recuperării terenului retrocedat în IOR

Gabriela Firea şi Robert Negoiţă au distrus şansele de anulare a retrocedării celor 12 hectare din Parcul IOR, în 2019, în calitatea lor de atunci de primar general al Capitalei şi, respectiv, de edil al Sectorului 3, deoarece nu au prezentat dovezi solicitate de instanţă că în zonă a fost parc, a declarat edilul general Nicuşor Dan, relatează Agerpres.

"A existat un litigiu iniţiat acum zece ani de primarul Sectorului 3 pentru anularea dispoziţiei de retrocedare pentru Parcul IOR. Doi oameni, Firea şi Negoiţă, au distrus şansele ca această dispoziţie să fie anulată. (...) În 2019, în al doilea ciclu procesual al acestui litigiu, în faţa Curţii de Apel Bucureşti, s-a dispus o expertiză. Obiectul acelei expertize a fost să se stabilească dacă acel teren este parc sau nu e parc. Nici primarul Sectorului 3, nici primarul municipiului Bucureşti din 2019, Firea şi Negoiţă, nu au fost în stare să vină cu dovezi că acolo a fost un parc", a declarat Nicuşor Dan într-o conferinţă de presă.



El a punctat că, potrivit unei hotărâri judecătoreşti, în zonă nu este parc. "În momentul de faţă suntem în situaţia în care această decizie judecătorească, confirmată de Înalta Curte, în al doilea şi după aceea în al treilea ciclu procesual, spune că - şi e o decizie opozabilă faţă de primarul municipiului Bucureşti, faţă de municipiul Bucureşti şi faţă de Sectorul 3 - acolo nu e parc şi atunci trebuie să vină altcineva eventual care să dovedească faptul că acolo e parc", a explicat Nicuşor Dan.



Primarul general a menţionat că a avut discuţii cu ONG-uri care, în principiu, ar dori să demareze un demers pentru a dovedi că terenul retrocedat este parc.



"Expropriem, dar să vină Firea şi Negoiţă cu bani de acasă sau cu bani de la partid (...); nu putem să punem 70 de milioane de euro de la bucureşteni pentru o prostie pe care nişte oameni au făcut-o", a spus el.



Nicuşor Dan a amintit de amenda de 35 de milioane de euro aplicată proprietarului terenului retrocedat din Parcul IOR.



"Avem un litigiu în care se contestă această amendă, estimez că el se va finaliza într-un an şi jumătate. Înainte de acest litigiu am făcut toate pregătirile juridice necesare, pentru ca să nu riscăm. Sunt optimist că vom câştiga acest litigiu. Din momentul în care litigiul se va termina, proprietarul va trebui să ne dea 35 de milioane de euro, nu îi va avea şi noi o să îi luăm, în schimb, terenul sau o parte din teren, va spune un evaluator la acel moment", a explicat Nicuşor Dan.



Referitor la demersul Prefecturii Capitalei de a ataca în instanţă decizia de retrocedare a celor 12 hectare din Parcul IOR, el a apreciat că acesta a fost înaintat unei "instanţe necompetente".



La rândul său, viceprimarul sectorul 3, Lucian Judele, a susţinut că edilul Robert Negoiţă a adus "cu forţa" angajaţi ai autorităţii locale la protestul organizat de PSD Sector 3 în faţa Primăriei Capitalei, prin care s-au solicitat demersuri pentru recuperarea celor 12 hectare retrocedate din Parcul IOR.



"Am văzut foarte mulţi angajaţi ai Direcţiei de Salubritate ai Sectorului 3 şi colegi de pe la PSD sau de la alte societăţi din subordinea Primăriei Sectorului 3 (...). Negoiţă nu şi-a dat seama că e ilegal să foloseşti autobuzele, autocarele Primăriei să aduci cu forţa angajaţi ai Direcţiei de Salubritate la acest aşa-zis protest (...). Îi anunţ pe toţi angajaţii Direcţiei de Salubritate, care au fost ameninţaţi cu pierderea serviciului dacă nu participă la acest protest de azi, că îi vom reprezenta pro bono în instanţă", a precizat Lucian Judele.

