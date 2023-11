Mită la Vama Sculeni: 600 de euro pentru un singur autocar, dar Șeful vămii era nemulțumit că alții cer și mai mult

Cu ajutorul unui colaborator, DNA a reuşit să afle care era cuantumul şpăgilor cerute de poliţiştii de la Vama Sculeni conducătorilor auto care aduceau marfă din Republica Moldova. În acest dosar, procurorii solicită arestarea preventivă a şefului Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni, subcomisarul Cristian Mancaş, alături de alţi doi poliţişti (Gabriel-Alexandru Bertea şi Iulian Baciu) şi doi şoferi, scrie Agerpres.

Din documentele depuse în instanţă reiese că poliţiştii de la Vama Sculeni aveau un tarif fix pentru şoferii care nu doreau să le fie controlate maşinile cu marfă din Republica Moldova. Pentru un autocar în care oamenii transportau colete se percepeau 600-700 de euro.

Pe data de 7 iulie 2023, în jurul orei 14,15, s-a prezentat la controlul de frontieră un şofer care conducea un autocar înmatriculat în Republica Moldova, care i-a dat colaboratorului DNA suma de 150 euro, pentru a nu-i fi controlată maşina.

"Ulterior, în jurul orei 16,00, în timp ce colaboratorul (...) s-a deplasat pe una dintre pistele de trecere a frontierei către o clădire amplasată în punctul de trecere a purtat o discuţie cu suspectul Mancaş Cristian, de unde rezultă că acesta din urmă i-a relatat care sunt sumele de bani percepute la diverse puncte de trecere a frontierei în funcţie de vehiculele care se află în tranzit şi care provin din Republica Moldova. În cadrul acestor discuţii, colaboratorul şi-a manifestat uimirea cu privire la suma de 500 de euro de autocar, iar suspectul Mancaş Cristian a continuat să îi relateze că autocarele care au colete plătesc sume cuprinse între 600-700 de euro, iar bus-urile 2-300 de euro", spun anchetatorii.

Tot în documentele depuse în instanţă se arată că sumele de bani strânse de la şoferi erau împărţite între poliţişti la toaletă.

"La data de 27.07.2023, în jurul orei 18,45, după ce a purtat cu Mancaş Cristian o discuţie despre situaţia unei minore care nu îndeplinea condiţiile legale pentru a părăsi teritoriul României şi în timp ce se afla în interiorul clădirii situate în faţa cabinei de control a documentelor din punctul de trecere a frontierei Sculeni, colaboratorul cu altă identitate decât cea reală Pascal Lavinia i-a precizat inculpatului Mancaş Cristian că urmează să plece în 10 minute, iar toate sumele de bani pe care le-a adunat se află asupra sa.

PASCAL LAVINIA: "Cum ştii! Vezi că eu în 10 minute plec!;

PASCAL LAVINIA: Ce am, eu am închis la pâine!;

PASCAL LAVINIA: Cu ce? Nu am, îs la mine toţi! Hai încoace! (intră împreună într-o toaletă din incinta clădirii).

În aceste împrejurări, colaboratorul l-a invitat pe inculpatul Mancaş Cristian într-un grup sanitar amplasat în interiorul clădirii situate în faţa cabinei de control a documentelor din punctul de trecere a frontierei Sculeni, pentru a împărţi suma de bani pe care a adunat-o în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu. Colaboratorul a scos suma de bani, a aranjat-o şi a început să îi numere în faţa inculpatului Mancaş Cristian, spre satisfacţia acestuia. În cele din urmă, colaboratorul a numărat suma de 980 de euro pe care au hotărât să o împartă în mod egal, revenindu-le câte 490 de euro pentru fiecare.

PASCAL LAVINIA: Îi pun aici, 4,5,6,7,8,9,98! (numără mai multe bancnote);

MANCAŞ CRISTIAN: 98. Asta-i treaba! (râde);

PASCAL LAVINIA: Împărţit la doi? 45;

MANCAŞ CRISTIAN: 45!;

PASCAL LAVINIA: Şi cu 40, 490 ar veni;

MANCAŞ CRISTIAN: Da!

Suspectul Mancaş Cristian a luat de la colaborator suma de a de 500 de euro şi a pus-o în buzunarul stâng de la uniforma de serviciu tip cămaşă", precizează anchetatorii.

Șeful vămii Sculeni și-ar fi dorit să ia și el șapagă cât cer alți vameși din țară

Procurorii anticorupţie notează în documentele depuse la instanţă prin care au cerut arestarea preventivă a lui Cristian Mancaş că, în cadrul discuţiilor purtate cu colaboratorul DNA, acesta i-ar fi precizat că şeful de tură de la Stânca (Punctul de Trecere a Frontierei - n.r.), care începe o tură de miercuri de la ora 12,00, până a doua zi la 7,00, "face cel puţin 1500-2000 de euro".

"De asemenea, şeful PTF Sculeni, Cristian Mancaş, s-a arătat revoltat de faptul că în alte puncte de trecere a frontierei din Republica Moldova în România se obţin sume mari de bani ('câte 6-700 de euro miercurea pe tura de zi (neinteligibil) la Stânca fac 1500 şi aici se fac 150 euro. Hai să fim serioşi! (neinteligibil) era aşa de bine cel puţin pe săptămână aveai 4000. 4000!') şi a susţinut că o să discute cu anumite persoane pentru a direcţiona mai multe transporturi cu colete sau măcar cu 'ceva mare' pe tura colaboratorului", potrivit documentului.

Joi, judecătorii Tribunalului Iaşi au dispus arestul la domiciliu în cazul lui Cristian Mancaş şi al agentului de poliţie de frontieră Gabriel Alexandru Bertea, în timp ce pentru agentul Iulian Teofil Baciu şi alte două persoane magistraţii au impus controlul judiciar.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Iaşi au anunţat, miercuri, că au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore a lui Cristian Mancaş, subcomisar de poliţie, şef al Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni, judeţul Iaşi, pentru comiterea a nouă infracţiuni de luare de mită.

Totodată, anchetatorii au dispus reţinerea lui Gabriel-Alexandru Bertea, agent de poliţie în cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni, judeţul Iaşi, pentru luare de mită (şase fapte), dare de mită şi complicitate la luare de mită, dar şi a lui Iulian-Teofil Baciu, agent de poliţie în cadrul aceluiaşi Punct de Trecere a Frontierei, pentru luare de mită şi dare de mită.

Procurorii anticorupţie notează în ordonanţe că, în perioada 7 iulie - 8 noiembrie, Cristian Mancaş, Gabriel-Alexandru Bertea şi Iulian-Teofil Baciu, în calităţile menţionate, în mod repetat, ar fi pretins şi primit, direct sau prin intermediari, sume de bani (până la 700 de euro), necuantificate până în prezent, de la persoane care efectuau activităţi de transport de mărfuri dinspre Republica Moldova în ţări ale Uniunii Europene.

"În schimbul banilor primiţi cu titlu de mită, cei trei poliţişti de frontieră şi-ar fi încălcat atribuţiile de serviciu în sensul că ar fi favorizat trecerea coletelor respective fără a dispune măsurile legale pentru nerespectarea dispoziţiilor referitoare la transportul peste graniţă a anumitor cantităţi de mărfuri/produse accizabile", spun anchetatorii.

În acelaşi context, DNA arată că inculpatul Cristian Mancaş, în calitate de şef al Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni, ar fi pretins şi primit de la o parte dintre subordonaţii săi sume de bani, necuantificate până în prezent, pentru a "închide ochii" la "mercurialul" sumelor de bani percepute cu titlu de mită de către poliţiştii din subordinea sa persoanelor care tranzitau punctul de trecere a frontierei menţionat.

Sursa foto: Agerpres

