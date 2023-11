CFR Călători: Circulaţia feroviară se desfăşoară în condiţii dificile în sud - estul ţării

Circulaţia trenurilor se desfăşoară în condiţii dificile, ninsoare şi vânt puternic cu rafale de 95 km/h - 100 km/h, pe raza judeţelor din sud - estul ţării, informează CFR.

Astfel, pe raza SRCF Constanţa, din cauza ninsorii viscolite şi a rafalelor puternice de vânt, nu funcţionează reţeaua naţională de alimentarea cu energie, iar pentru asigurarea energiei electrice 10 staţii CF funcţionează pe grup electrogen.



De asemenea, pentru repunerea sub tensiune a liniei de contact se intervine la această oră cu Drezine Pantograf pe 3 intervale CF, astfel: Ovidiu - Dunărea (pe firul II), Feteşti - Ramificaţie Borcea (pe firul I) şi Jegălia- Bărăganu. Un singur tren de călători, R 8340, staţionează temporar la această oră, pentru remedierea deranjamentului între Jegalia şi Bărăganu.



Tot pe raza SRCF Constanţa, din cauza vântului puternic, nu funcţionează sistemul de semnalizare - acustic, vizual şi barierele automate -, de la 7 treceri la nivel cu calea ferată, situate pe intervalele Ciulniţa - Perişoru, Valu lui Traian, Bărăganu - Jegălia, Bărăganu - Feteşti, Jegalia - Perişoru.



"Până la remedierea deranjamentelor, toţi participanţi la traficul rutier vor respecta, conform prevederilor legale, semnalizarea indicatorului rutier " Crucea Sfântului Andrei", iar mecanicii de locomotivă vor circula în apropierea trecerilor la nivel cu viteză redusă, de 20 km/h.", se menţionează în comunicat.



Pe raza SRCF Galaţi, echipele de intervenţie acţionează cu drezine pantograf pentru repunerea sub tensiune a liniei de contact între staţiile Făurei - Deduleşti, pe firul II, în staţia Plopu şi între Lacu Sărat - Traian Sat, unde 3 trenuri de călători - R 7360, IR 1570 şi IR 1732 - au rămas defecte, cu pantografele rupte şi staţionează pentru remediere.



Reprezentanţii CFR Călători precizează că echipele de intervenţie ale SRCF Constanţa şi Galaţi acţionează în continuare pe reţea feroviară din sud-estul ţării, astfel încât să fie remediate operaţional toate deranjamentele cauzate de fenomenele meteo nefavorabile, iar traficul feroviar să se desfăşoare în condiţii optime în această perioadă. Pe raza judeţelor din sud - estul ţării, rafalele de vânt viscolit ating viteze de până la 100 km/h, fiind valabile atenţionările meteo de cod galben şi portocaliu.



Conform reprezentanţilor companiei, pe raza SRCF Galaţi, din cauza intensificări rafalelor de vânt, începând cu ora 8:25, toate trenurile vor circula pe intervalul CF Galaţi - Făurei - Ţăndărei doar cu locomotive Diesel, cu excepţia trenurilor tractate cu locomotive electrice, care acum sunt în circulaţie, pe secţia respectivă.



Totodată, Pantograful trenului IR 1732, rămas defect, în jurul orei 7.45, între Lacul Sărat - Traian Sat, pe firul I, a fost asigurat, garnitura aşteaptă locomotivă Diesel pentru a fi reînscrisă în circulaţie.



Potrivit CFR Călători, începând cu ora 8:40, din cauza rafalelor de vânt, care ating viteze de aproape 100 km/h, pe intervalul Galaţi- Făurei- Ţăndărei, trenurile circulă doar tractate cu locomotivă Diesel.



"Trenul IR 1732 va prelua în Plopu şi călătorii din IR 1570, care are pantograful rupt, în staţi Plopu, pe linia 2, de la ora 6.30.", precizează sursa citată.



Circulaţia trenurilor pe raza Sucursalei CF Galaţi se realizează în cursul acestei zile în funcţie de asigurarea gabaritului, îndepărtarea firului de contact căzut în gabarit şi posibilitatea introducerii tracţiunii diesel, având în vedere condiţiile meteo de vreme severă şi starea tehnică a infrastructurii.



De asemenea, pentru zonele afectate şi care permit tracţiunea diesel, CFR Călători a pus la dispoziţia CFR SA locomotive diesel, în limita parcului tehnic disponibil, pentru remorcarea trenurilor.



"Mai multe tenuri înregistrează întârzieri şi, în funcţie de evoluţia fenomenelor meteo şi a condiţiilor de circulaţie, pot interveni restricţionări temporare ale circulaţiei trenurilor pe anumite intervale de staţii, traficul de pasageri fiind preluat de celelalte garnituri din graficele de circulaţie.", informează compania.



Circulaţia în zonele afectate de condiţiile meteo de iarnă se va desfăşura în continuare în funcţie de măsurile operative stabilite şi dispuse de managerul infrastructurii feroviare - CFR SA.

