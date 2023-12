Florin Cîțu, la DNA: Mi-am îndeplinit atribuţiile de prim-ministru cu respectarea legislaţiei în vigoare

Fostul premier Florin Cîţu a declarat, după ce a ieşit din sediul DNA, că şi-a exercitat atribuţiile de prim-ministru cu respectarea legislaţiei în vigoare şi că are încredere în justiţie, relatează Agerpres.

Florin Cîţu a stat în sediul DNA mai puţin de o jumătate de oră, el fiind chemat de procurori pentru a i se aduce la cunoştinţă că a fost pus sub acuzare pentru abuz în serviciu, în dosarul privind achiziţia de vaccinuri împotriva COVID-19, în care prejudiciul ar fi de peste 1 miliard de euro.



"Nu pot să fac mai multe declaraţii. Mi-am îndeplinit atribuţiile de prim-ministru cu respectarea legislaţiei în vigoare. Binenţeles, am încredere în justiţie. Nu pot să discut despre un dosar în care urmează o anchetă (...) Ce pot să vă spun este că mi-am exercitat atribuţiile de prim-ministru cu respectarea legislaţiei în vigoare (...) Dacă vă uitaţi la execuţia bugetară pe 2021, veţi vedea că execuţia este mai bună decât se estimase la începutul anului (...) Adevărul o să iasă la suprafaţă în timpul acestei anchete", a răspuns Florin Cîţu la întrebările jurnaliştilor.



În prezent senator, Florin Cîţu a rămas fără imunitate, în urma unei decizii a Senatului din 29 noiembrie.



Dosarul vaccinurilor îi vizează şi pe foştii miniştri ai Sănătăţii Vlad Voiculescu şi Ioana Mihăilă.



Potrivit DNA, la data de 17 iunie 2020, Comisia Europeană a lansat Strategia europeană privind accelerarea dezvoltării, fabricării şi distribuţiei vaccinurilor împotriva COVID-19 prin care propunea o abordare centralizată pentru achiziţia unor opţiuni viabile de vaccinuri şi care a presupus negocierea de către CE a unor acorduri de achiziţie anticipată cu producătorii în numele statelor membre.



Vaccinurile urmau să fie distribuite statelor membre UE în funcţie de numărul populaţiei, iar decizia cu privire la vaccinarea prioritară a anumitor categorii de populaţie revenea statelor membre, menţionează DNA.



Anchetatorii susţin că statele membre aveau posibilitatea să utilizeze, într-un termen de 5 zile de la notificare, o clauză de "opt-out", astfel că nu erau obligate să suporte niciun fel de contribuţie pentru vaccinurile pe care decideau să nu le solicite.



"În prezenta cauză, în contextul menţionat, sunt cercetate aspecte legate de modalitatea în care, în perioada ianuarie - mai 2021, persoane din Guvernul României, cu încălcarea dispoziţiilor legale şi în lipsa oricăror documente/analize care să ateste necesitatea achiziţiei, ar fi contractat un număr mult mai mare de doze de vaccin (Pfizer şi Moderna), în condiţiile în care numărul persoanelor eligibile pentru vaccinare comunicat de statul român Comisiei Europene era de 10,7 milioane", explică procurorii.



Conform DNA, deşi dozele de vaccin contractate anterior datei de 1 ianuarie 2021 (37.588.366 doze) ar fi fost suficiente pentru vaccinarea unui număr de peste 23 milioane persoane, două dintre cele trei persoane faţă de care se solicită formularea cererilor de efectuare a urmăririi penale, beneficiind de ajutorul celei de a treia, ar fi tranzacţionat şi ordonanţat la plată achiziţia în plus a cantităţii de 52.805.690 doze de vaccin, în valoare totală de 1.005.498.687 euro, la care se adaugă TVA, sumă care constituie un prejudiciu adus bugetului statului.

Sursa foto: Agerpres

