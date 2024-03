VIDEO | Simona Halep, revenire onorabilă în circuitul WTA. A început bine, dar nu a putut câștiga meciul

Simona Halep a revenit într-un mod spectaculos, într-o partidă în fața Paulei Badosa (locul 80 WTA) la Openul de la Miami, românca învingându-și adversara iberică fără drept de apel în primul set.

Cei care se așteaptau ca absența din turnee pentru mai bine de un an și jumătate ar fi putut conta la revenirea ei în competiții au avut parte de o surpriză de proporții în primul set al meciului.

Simona Halep (32 de ani) a început bine meciul cu Paula Badosa (26 de ani) reușind, după primele 23 de minute ale primului set, să se distanțeze la 4-1 într-un mod autoritar.

Al șaselea game al primului set a fost mult mai disputat, cele două jucătoare irosind mai multe ocazii de a închide jocul pe parcursul a mai bine de 12 minute.

În ultimul game al primului set, Simona Halep a profitat din plin de avantajul serviciului, închizând setul după 39 de minute de joc, la un categoric 6-1.

Al doilea set a început mai bine pentru Badosa, care a dus scorul la 3-1, dar Simona și-a pus din nou în avantaj serviciul și a strâns la 3-2 față de jucătoarea iberică.

La 5-3, Simona a servit ca să rămână în joc și a reușit să strângă din nou la un game distanță, 4-5, după care a solicitat un time-out medical, acuzând dureri la umărul drept.

(Captură de ecran - Digisport 1)

După reluarea jocului, în game-ul următor, Paula Badosa a închis setul care a durat 49 de minute, la 6-4 pentru ea, fructificând avantajul serviciului.

What an angle 😮 @Simona_Halep fighting hard to stay close in the 3rd set! #MiamiOpen pic.twitter.com/DjriCKd3Eh — wta (@WTA) March 19, 2024

Simona a început mai hotărâtă setul decisiv, câștigând fără emoții primul game. A doilea game a adus o replică pe măsură a jucătoarei iberice, care a servit pentru a-și lua punctul.

A urmat un break al Paulei Badosa care a profitat de serviciul și jocul slab al fostului lider mondial în WTA, dublă câștigătoare de grand slam. Simona și-a pierdut la zero serviciul, iar scorul a devenit 1-2 în favoarea ibericei născute la New York.

Simona a reușit, însă, în game-ul următor să-și recupereze break-ul pierdut, egalând la 2-2. Badosa a reușit încă o dată să se impună pe serviciul Simonei și a dus scorul la 3-2 în favoarea ei.

Cel de-al șaselea game din setul decisiv, pe serviciul Paulei Badosa, Simona a pierdut la zero, iar adversara ei s-a desprins la două game-uri distanță, 2-4.

Simona a redus la 3-4 pe serviciul ei, după un game câștigat categoric, dar în game-urile următoare jucătoarea noastră nu a mai găsit rezervele pentru a câștiga vreun joc, iar după 31 de minute în setul decisiv, scorul a fost 3-6 în favoarea ibericei.

Scor final, Simona Halep - Paula Badosa: 6-1, 4-6, 3-6.

Comeback Complete 👏@PaulaBadosa turns it around, rallying to defeat Halep in a fabulous R1 affair at the @MiamiOpen! pic.twitter.com/jvLwpXw3T7— wta (@WTA) March 19, 2024