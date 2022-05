Precious Circuit este un start-up care creeză bijuterii și accesorii manual, prin reutilizarea pieselor și circuitelor electrice provenite de la echipamente ajunse la sfârșitul ciclului lor de viață, promovând reciclarea și consumul responsabil de produse. Start-up-ul vrea să își lanseze propriul website în 2022 și să facă angajări în echipa de producție, au spus Dana Rusu și Andy Aelenei, fondatorii Precious Circuit în cadrul emisiunii ,,Green choice in local retail'' realizată de Retail.ro.

,,Toată ideea a venit de la un experiment și am zis să încercăm să vedem ce iese. Conceptul a venit de la Andy, iar ideea de a arăta lumii a venit de la mine. Ne-am completat cu domeniile noastre de expertiză și background pe care le aveam deja și a apărut Precious Circuit'', a spus Dana Rusu în cadrul emisiunii ,,Green choice in local retail''.

Povestea Precious Circuit, companie cu sediul în Suceava, a început în 2019. Dana Rusu are studii în marketing și lucrează în domeniu, fiind pasionată de marketingul sustenabil și promovarea creatorilor locali. Ea se ocupă de partea de comunicare și partea operațională a Precious Circuit, în timp ce Andy Aelenei se ocupă de producție și de segmentul creativ al startup-ului.

,,Aș zice că a început într-o perioadă în care eu am experimentat foarte mult cu tablouri făcute din colaje din cărți tehnice. Pur și simplu am ales să fac asta pentru că mi-a plăcut mereu estetica funcțională și toate diagramele. Prin lucrul acesta, combinat cu background-ul meu în vizual și tot felul de încercări de a face un trai din asta, am putut să fac ceva care să aibă un impact și să fie o sursă de venit de viitor'', a spus și Andy Aelenei.

Citește continuarea pe Retail.ro.

Sursa foto: Precious Circuit

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: