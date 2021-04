O agenție de turism lansează noi destinații turistice pentru vacanța din 2021

Albania, țara care nu cere turiștilor străini realizarea unui test RT-PCR, vaccin sau test anticorpi, a fost introdusă de agenția organizatoare Hello Holidays în portofoliul său de destinații de sejur pentru acest an, alături de Grecia, Turcia, Egipt, Dubai, România. Vacanțele în Saranda sau Vlore costă de la 200 de euro/persoană în perioada campaniei de lansare, când tarifele sunt reduse cu un sfert. Pentru litoral au fost reintroduse zborurile directe din Cluj-Napoca, după o pauză de patru ani, iar portofoliul de circuite Hello Holidays s-a diversificat cu cele de tip Clever Holidays.

Vacanța de o săptămână în Saranda costă de la 314 euro/persoană, cu cazare la un hotel de trei stele cu mic dejun, ori de la 317 euro/persoană pentru un apartament.

În Vlore costă de la 212 euro/persoană în vilă și de la 282 de euro/persoană cu cazare în hotel de patru stele.

Pachetele au transport charter cu autocarul din București și Brașov. Albania era până acum o destinație pentru circuit în oferta Hello Holidays, cele de anul acesta, Bosnia – Albania de șapte zile și Muntenegru – Albania de 10 zile, fiind organizate lunar din mai până în septembrie.

Obiective turistice în Albania

În Albania, turiștii pot vizita castelul Lekuresi, din Saranda, pentru apusuri de soare uimitoare, și pot face excursii la Parcul Național Butrint – orașul grec vechi de 2.500 de ani, aflat în Patrimoniul Mondial UNESCO -, Peninsula Karaburun – singurul parc maritim din Albania -, Insulele Ksamil – grupul de trei insule numit “Caraibele Europei” -, Benja Thermal Bath – băile termale cu efecte curative pentru bolile cronice de reumatism, stomac sau piele -, ori la Gjirokastra – orașul denumit “Sighișoara Albaniei.

“Albania a anunțat la finalul lunii februarie condițiile de intare în țară. Turiștii străini pot intra numai cu un act de identitate, nu li se cere să prezinte un test negativ, să fie vaccinați sau un document că au anticorpi. Pe de altă parte, pentru turiștii noștri care au nevoie de un test pentru alte destinații, clinicile cu care avem parteneriate oferă posibilitatea testării cu rapiditate și în timp, la un tarif de numai 200 de lei”, declară Denisa Oprea, director de marketing Hello Holidays.

În acest moment, testul este cerut în Grecia, în cazul celor nevaccinați, în Turcia, Egipt și Dubai – dintre destinațiile pentru care Hello Holidays are cele mai multe cereri de vacanță.

Vacanțe în România

Din iunie, Ardealul va fi legat de litoral prin două zboruri săptămânale, organizate lunea și vinerea. Un pachet de vacanță cu zbor de la Cluj-Napoca la Constanța și transfer spre stațiunile Mamaia, Eforie Nord, Olimp, Neptun, Venus sau Saturn costă de la 999 de lei/persoană, fără masă, la un hotel de trei stele.

Cererea pentru vacanțe cu avionul pe litoral este în creștere de când au fost lansate, unul dintre avantaje fiind scurtarea considerabilă a duratei drumului.

Clever Holidays

Noutatea anului în cazul circuitelor Hello Holidays este programul Clever Holidays, care cuprinde circuite cu un număr mai mic de participanți. Anul acesta vor fi organizate în Toscana, Puglia – Napoli, Franța – Elveția – Italia, Banat – Oltenia, Moldova – Bucovina, Transilvania, cu avionul sau autocarul. În funcție de destinație, durata circuitelor este de cinci - 10 zile, iar prețurile încep de la 839 de lei/persoană pentru România, de la 450 de euro/persoană pentru Italia, de la 731 de euro/persoană pentru Franța – Elveția – Italia.

“Clever Holidays e genul de vacanță pe care o poți personaliza la destinație sau poți să urmezi programul propus de noi. În oricare variantă, e genul de vacanță activă, în care vizitezi atracțiile zonei, locurile emblematice. Sunt destinate celor cu inițiativă în vacanță, care vor să vadă anumite locuri sau să petreacă mai mult timp într-un loc”, declară directorul de marketing al Hello Holidays.

Agenția Hello Holidays, înființată în urmă cu 14 ani, este organizator de circuite în România și alte 36 de țări din Europa și Asia, dar și de sejururi în Grecia, Turcia, realizate cu autocarele Hello Holidays Transport ori cu avionul. Programele “O zi cât o vacanță”, de o zi, în România și Bulgaria, ori cele cu o durată mai mare, de până la 19 zile, oferă turiștilor experiențe unice de călătorie. Compania are 27 angajați și a realizat în 2020 un volum de vânzări de peste 3,5 milioane de euro.

