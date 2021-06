Turcia este una dintre destinațiile preferate de români pentru vacanța de vară, mai ales pentru regimul său de all inclusive. Odată cu redeschiderea sezonului turistic, Hello Holidays adaugă în ofertă și pachete de vacanță cu avionul pentru Marmaris, pe lângă cele cu autocarul.

Plecările charter către Marmaris au început de pe 13 iunie, iar ofertele țin până pe 19 septembrie.

„Tarifele pentru un pachet ce include biletele de avion, cazare la hotel de cinci stele, regim all inclusive și taxe de aeroport către Marmaris încep de la 400 euro de persoană, pentru Bodrum tarifele încep de la 430 euro de persoană, iar pentru Kusadasi de la 380 euro de persoană”, a spus Veronica Iordache, manager pentru destinația Turcia a agenției de turism Hello Holidays.

Potrivit agenției, aterizările pe Dalaman scurtează distanța de transfer pentru turiștii care merg în vacanță în Marmaris. În prezent, turiștii vor ajunge de la aeroport la hotel în maximum o oră și jumătate, în funcție de câte hoteluri sunt pe traseu.

Pe lângă sejururi cu autocarul și cu avionul în Marmaris, Kusadasi, Bodrum, agenția oferă turiștilor programe de tip circuit, pe tot timpul anului și cuprind Cappadocia, Coasta Lycia, Istanbul sau Antalya – Cappadocia, Antalya - Coasta Lycia.

Charterele spre Antalya, din București, Cluj-Napoca și Oradea au început deja:

București: 7.05 - 8.10.2021

Cluj-Napoca: 25.05 – 28.09.2021

Oradea: 8.06 – 14.09.2021

Condiții de călătorie în Turcia

Deși Turcia a ieșit din carantină pe data de 17 mai 2021, restricțiile precum purtatul măștilor la interior, dar și la exterior au rămas.

Pentru a putea intra în Turcia, turiștii trebuie să completeze cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării un formular tip HES cu:

Numele și prenumele

Codul numeric personal

Numărul de telefon

Adresa de e-mail

Locul unde își vor petrece vacanța

Lista cu țările în care au mai călătorit în ultimele zece zile.

Turiștii trebuie să prezinte pașaportul valabil minim șase luni de la data ieșirii din țară, un test PCR negativ sau dovada vaccinării. Dacă turiștii nu prezintă cele trei documente, aceștia nu vor putea intra în Turcia.

În 2020, Turcia a fost vizitată de 400-500.000 de români, iar pentru 2021, autoritățile estimează că vor avea în jur de 600.000 de turiști români.

Agenția Hello Holidays, înființată în urmă cu 14 ani, este organizator de sejururi în Turcia, Grecia, Egipt cu avionul, în Turcia, Grecia, Albania, Bulgaria – cu autocarele Hello Holidays Transport, de circuite în România și alte 36 de țări din Europa și Asia. Compania are circa 27 angajați și a realizat în 2020 un volum de vânzări de peste 3,5 milioane de euro.

