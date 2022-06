Biletele de avion s-ar putea scumpi considerabil în 2022. Care sunt companiile cel mai puțin afectate

Industria turismului și-ar putea reveni anul acesta, dar, pe fondul exploziei prețurilor la energie și carburanți, ne putem aștepta la o scumpire serioasă a biletelor de avion, avertizează o analiză XTB.

Dacă anul trecut, călătoriile internaționale au fost la aproximativ 25% față de nivelul din 2019, în primul trimestru al acestui an, pe plan global, s-a atins un procent de 42% din valoarea din 2019. Rata de creștere este foarte puternică în SUA, Europa și America Latină, arată analiza realizată de Radu Puiu, Financial Analyst în cadrul casei de brokeraj pe burse internaționale XTB România.

Traficul aerian și-ar putea reveni rapid la nivelul dinaintea pandemiei

Președintele IATA susține că, în medie, industria ar putea reveni acum la cifrele anterioare pandemiei în 2023, cu un an mai devreme decât se prognoza anterior. Acesta a menționat că prețurile ridicate ale petrolului și întreruperile de călătorie cauzate de lipsa forței de muncă nu i-au descurajat până acum pe călători, chiar dacă prețul petrolului a determinat o creștere a tarifelor cu aproximativ 10%.

Europa prezintă o cerere puternică pentru combustibil pentru avioane, pe măsură ce un număr tot mai ridicat de persoane se pregătesc de vacanță în această vară. Potrivit datelor de la Eurocontrol, traficul aerian al Europei este încă la aproximativ 86% din nivelul prepandemic din 2019 pentru această perioadă a anului. Într-o prognoză din aprilie, scenariul de bază al organizației era ca această cifră să crească la 89% în august și la 92% până la sfârșitul anului.

Costurile liniilor aeriene au crescut din cauza scumpirii carburanților

Creșterea treptată a prețului petrolului începând din a doua jumătate a anului 2021 și accelerarea ritmului de creștere în urma războiului din Ucraina au majorat semnificativ costurile operaționale ale companiilor aeriene.

Pe parcursul trimestrului patru din 2021, costurile cu combustibilul pentru avioane au reprezentat deja 24% din cheltuielile totale de operare ale companiilor aeriene, iar acest lucru va crește și mai mult. Chiar dacă prețurile petrolului se vor tempera în restul anului 2022, rezultatele vor fi afectate și acest lucru complică revenirea la profitabilitate pentru multe companii aeriene în acest an.



Impact mai mic pentru companiile low-cost

În general, transportatorii low-cost aplică rate de hedging într-o proporție mai mare decât transportatorii tradiționali, ceea ce înseamnă că impactul pentru 2022 va fi atenuat. Transportatorii tradiționali acceptă, de obicei, un risc mai mare în ceea ce privește combustibilul, prezentând rate mai mici de hedging. Aceasta înseamnă că prețurile mai mari ale kerosenului tind să le afecteze mai mult.

Industria turismului se confruntă cu un deficit de personal, companiile care au concediat angajați sau i-au pierdut în fața altor sectoare în timpul pandemiei, întâmpinând dificultăți să compenseze decalajul pe măsură ce rezervările au început să crească. Acest fenomen s-a văzut cel mai bine în Marea Britanie, unde au apărut mai multe probleme în aeroporturi, pe măsură ce populația s-a pregătit pentru un weekend prelungit în contextul a două zile de vacanță.

Prețurile ridicate ale petrolului reprezintă o altă amenințare, directorul RyanAir Holdings avertizând recent că, dacă vor rămâne la niveluri crescute, vor exista suprataxe la combustibil din partea companiilor aeriene de renume din Europa în acest an.

