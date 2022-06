Groupama lansează un nou serviciu de telemedicină gratuit, inclus în asigurările de călătorie 

Groupama, compania de asigurări din România, a lansat serviciul de telemedicină ÎntreabăMedic, care va fi inclus gratuit în contractele de asigurare de călătorie. Clienții companiei vor beneficia de sfaturi medicale și consultații oferite de medici, prin intermediul WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram sau SMS, cu ajutorul unui serviciu de chat medical care îmbină inteligența artificială și interacțiunea umană.

Prin intermediul său, clienții pot adresa întrebări legate de problemele lor de sănătate, pentru a primi răspunsuri personalizate, care să îi ajute să ia cea mai bună decizie pentru starea lor de bine, în siguranța și confort, oricând și de oriunde. Serviciul este inclus automat în pachetul de bază al asigurărilor de călătorie, atât cele în străinătate, cât și în România și se activează pentru perioade de minimum 30 de zile, multiplicabile în funcție de durata poliței, putând fi astfel accesat atât în timpul, cât și după revenirea din călătorie.

”Este primul an post-pandemie în care oamenii încep să reia călătoriile, la un nivel similar sau chiar peste cel din 2019. Lucrul acesta se întâmplă după o perioadă în care am învățat să privim diferit sănătatea și am înțeles cât de important este să ai alături, la nevoie, un specialist”, a declarat Călin Matei, Director General Adjunct Groupama.

Răspunsurile la solicitările primite prin serviciul ÎntreabăMedic sunt oferite de medici acreditați, atât generaliști, cât și specialiști, licențiați să profeseze în România, rolul inteligenței artificiale fiind doar acela de a eficientiza procesul și de a redirecționa întrebările către medicul cu specializarea cea mai potrivită.

Prin intermediul acestui serviciu pot fi abordate subiecte legate de sănătate, care nu necesită o examinare medicală – sfaturi medicale, îndrumări primare pentru investigații, clarificarea unor neînțelegeri și preocupări legate de medicamente, interpretarea testelor de laborator sau recomandări generale.

Serviciul ÎntreabăMedic poate fi adăugat și contractelor de Asigurare de sănătate – Spitalizare și Chirurgie, individuale sau de familie, pentru persoanele cu vârsta mai mare de 16 ani și celor de grup IMM, ca asigurare suplimentară. Asigurarea pentru chat medical poate fi atașată produsului la emitere sau la reînnoire, accesul la serviciu fiind disponibil pe toată perioada de valabilitate a asigurării.

Citeste si: Un fond de pensii din Zimbabwe investește în vaci, din cauza inflației

Serviciul ÎntreabăMedic este dezvoltat în parteneriat cu ABI Global Health

Groupama, companie de asigurări din România, are peste 1 milion de clienţi individuali şi peste 80.000 de companii.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: