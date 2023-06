Fața albă a Mării Negre: cum reușește Bulgaria să înceapă cu o lună mai devreme sezonul estival

Cu toate că are o economie mai proastă decât cea a României, Bulgaria ne întrece detașat în ceea ce privește turismul estival. Cum reușește țara vecină să ne fure fața în fiecare an, cu toate că ne scăldăm atracția principală în aceeași mare? Aceștia au un avans de o lună, dând startul sezonului estival la jumătatea lunii mai. Prosperitatea turismului bulgăresc este pusă pe umerii unei bune cooperări între autorități și mediul privat, fapt ce ajută Bulgaria să atragă turiștii în stațiuni, chiar și atunci când temperaturile nu îi ajută.

Bulgaria se așteaptă la un număr record de turiști anul acesta: Institutul pentru Analize şi Evaluări în Turism al Bulgariei se așteaptă la un număr de 13 milioane de turiști vara aceasta, de două ori mai mulți decât populația țării, conform publicației Novinite. Chiar de la jumătatea lunii mai, gradul de ocupare a resorturilor din țara vecină depășește 50%, conform reprezentanților hotelieri.

Am discutat cu Stoyan Marinov, profesor în cadrul Universității de Economie din Varna despre care sunt hibele pe care le are România în materie de turism și ce trebuie să facă hotelierii pentru a schimba aceste probleme.

„Hotelierii din Bulgaria au o prezență puternică și în Parlament, cu toate că momentan nu avem un Guvern. Nevoia a creat în Bulgaria organizații care sprijină turismul. Am putea să venim în România să vă prezentăm ce am făcut noi bine, dar nu putem să adunăm oamenii împreună. În România hotelierii trebuie să uite că sunt în concurență și să se unească: trebuie să faceți o revoluție!”, a declarat Stoyan Marinov.

Calcul: unde e mai ieftin la mare, la bulgari sau la noi?

Bulgaria este una dintre puținele țări din Uniunea Europeană care ne fură podiumul în clasamente când vorbim de titlul de cea mai slabă economie. Inflația din țara vecină este apropiată de cea a României: rata anuală a inflației în Bulgaria a scăzut la 11,6% în aprilie 2023, de la 14% în luna precedentă. Când vorbim despre adoptarea monedei euro, vecinii de la Sud de Dunăre se așteaptă să renunțe la levă până în 2025.

În ceea ce privește prețurile din turism, Bulgaria este mai ieftină decât țara noastră. Conform unui calcul făcut de reprezentantul Universității din Varna, un cuplu plătește aproape de dublu pentru un sejur la mare dacă alege România.

„Am făcut o comparație. Un hotel din Mangalia costă aproximativ 1.000 de euro pentru doi adulți: 7 nopți de cazare în intervalul 7-14 august, cu mic dejun inclus. Pentru aceeași perioadă ,într-un hotel din Albena amplasat de plajă, un cuplu plătește 1.700 de euro în regim ultra all-inclusive. Costul cuprinde cazarea, cele 3 mese, gustări, băuturi și un șezlong pe plajă. Dacă acest cuplu calculează toate costurile pe care trebuie să le plătească pe lângă cazare, va vedea că plătește dublu în România”, a explicat profesorul.

Melia Grand Hermitage

Cât plătesc românii pentru lux în Bulgaria

Principalul motiv pentru care bulgarii reușesc să deschidă sezonul estival cu mult timp înainte de țara noastră este faptul că resorturile all-inclusive funcționează bine în lipsa unor temperaturi care să permită mersul la plajă. Hristo Karailiev, managerul general al Melia Balkans spune că o altă strategie este să nu disponibilizeze angajații pe perioada sezonului rece, astfel, nu are probleme cu forța de muncă pe perioada sezonului estival.

Una dintre hibele turismului din Bulgaria este problema locurilor de parcare. Este important de menționat că majoritatea hotelurilor percep o taxă în plus pentru parcare, chiar dacă funcționează în regim all-inclusive. Pentru cei care vor să lase mașina acasă, agenția de turism Hello Holidays are mai mult oferte, care includ transportul cu autocarul din București. Biletul de autocar, separat, pentru cine vrea doar transport este de 45 de euro/persoană dus-întors pentru zona de nord a litoralului bulgăresc și 55 de euro pentru sud.

„Calitatea hotelurilor este, fără îndoială, motivul principal pentru care românii aleg Bulgaria în detrimentul litoralului românesc. Mâncarea bună, dotările din resorturi și programele de divertisment aduc tot mai mulți români în Bulgaria. Raportul calitate-preț este de departe motorul turismului din țara noastră”, concluzionează Stoyan Marinov.

Melia Sunny Beach

Festa Panorama

Hotel Astoria Mare

