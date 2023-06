Potrivit Bloomberg, este vorba despre un A321neo, care a fost fabricat la Tianjin. Până acum, producția Airbus de aici a fost destinată liniilor chineze și celor din regiune, precum Air Asia, din Malaysia. Însă, în contextul cererii mari de aparate de zbor noi, compania a fost nevoită să fie mai flexibilă și să fabrice și în China pentru clienții săi europeni. În total, Airbus ar trebuie să livreze anul acesta 720 de avioane comerciale noi

Wizz Air a confirmat că avionul îi este destinat, fără să comenteze știrea. Marcajele indică faptul că e vorba de un aparat care va zbura pentru Wizz Air Malta, o subsidiară recent înființată a companiei maghiare. Wizz Air Malta deservește în prezent 265 de rute din Italia, Albania, Austria, Malta și România.

