Icon of the Seas, cel mai mare vas de croazieră din lume, a început testele pe mare

Icon of the Seas, cea mai mare navă de croazieră din lume, care era în construcție la un șantier naval din Finlanda, a fost acum finalizată și și-a început călătoria sa inaugurală în ape deschise. Nava este de așteptat să fie livrată în luna octombrie a acestui an.

Icon of the Seas, aparținând Royal Caribbean International, este o navă de croazieră enormă, cu o lungime uimitoare de 365 de metri (aproximativ 1.200 de picioare) și se estimează că are aproximativ 250.800 de tone.

În ianuarie 2024, când își va începe călătoria prin apele Caraibelor, nava de croazieră va găzdui aproximativ 5.610 de pasageri și 2.350 de membri ai echipajului, scrie Greek Reporter.

Pe lângă faptul că este cel mai mare vas de croazieră din lume, Icon of the Seas se va lăuda cu o altă distincție: va deține cel mai mare parc acvatic din lume. Vasul va găzdui o colecție de șase tobogane cu apă, stabilind noi recorduri în industrie. Cu toate acestea, pentru oaspeții care doresc o experiență mai liniștită, Icon of the Seas va oferi și șapte piscine și nouă căzi cu hidromasaj, perfecte pentru a se relaxa și a se bucura de timp liber la bord.

Michael Bayley, președintele și directorul executiv al Royal Caribbean International, a împărtășit presei că nava progresează conform planului și urmează să se alăture flotei Royal Caribbean pe 26 octombrie, înainte de debutul programat în 2024.

În prezent, cel mai mare titlu de navă de croazieră din lume este deținut de o altă navă din cadrul flotei Royal Caribbean, cunoscută sub numele de Wonder of the Seas. Wonder of the Seas și-a început călătoria inaugurală anul trecut și are o lungime de 1.188 de picioare, cu 18 punți pe care pasagerii le pot explora.

Potrivit unei declarații oficiale de la Royal Caribbean, Icon și-a încheiat cu succes runda inițială de teste pe mare pe 22 iunie.

Nava oferă o gamă impresionantă de peste 40 de opțiuni de luat masa, divertisment și băuturi, multe dintre ele fiind incluse în tariful de croazieră. Cu cele 20 de punți și opt cartiere distincte, își propune să satisfacă orice tip de vacanță. De la zone dedicate familiilor până la spații exclusiviste numai pentru adulți, cum ar fi primul bar cu piane de duel al Royal Caribbean International, există spații pentru toate tipurile de turiști.

Sunt disponibile 28 de tipuri de cazare, unele cu vedere la ocean, altele cu spațiu suplimentar pentru călătorii în grup.

Sursa foto: royalcaribbeanpresscenter.com

