Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța (OMD), organism înființat printr-o asociere între Primăria Municipiului Constanța și trei patronate din turism a oferit un răspuns oficial în contextul scandalului iscat de noul logo al stațiunii Mamaia. OMD spune că renunță la logo, după ce a ținut să precizeze că fotografia nu a costat 16.000 de euro cum s-a spus inițial, ci 800 de euro.

Anunțat cu mare fast, noul logo al stațiunii Mamaia nu este nimic altceva decât o copie neoriginală ce poate fi descărcat de paginile dedicate care oferă fotografii de tip stock (FOTO și detalii AICI). Mai mult, dat fiind faptul că nu este un conținut original, mai multe multe persoane au semnalat că noul logo al stațiunii Mamaia (la care autoritățile s-au decis să renunțe), seamănă cu cel al unui complex rezidenţial din Spania.

Redăm mai jos comunicatul integral de la Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța:

„Renunţăm la logo-ul propus de agenţie. Mamaia nu poate avea un brand turistic similar cu un complex rezidenţial din Spania. Referitor la similitudinea dintre logo-ul propus pentru promovarea staţiunii Mamaia şi alte branduri turistice facem următoarele precizări:

În primul rând le mulţumim tuturor celor care au sesizat similitudinea. Tocmai din acest motiv am comunicat public forma brandului.

Valoarea logo-ului nu este de 16.000 de euro, ci de 800 de euro, aproximativ 5% din contract. Restul fondurilor sunt alocate către alte produse şi servicii. Brandul înseamnă mult mai mult decât exprimarea sa grafică. OMD nu a efectuat încă nicio plată din acest contract.

Procesul de selecţie al logo-ului a cuprins mai multe etape. Am vizualizat mai mult de 9 variante. Am ales una. Din păcate, nu am avut capacitatea necesară de a căuta în diverse surse dacă forma este originală sau nu. Am apelat la profesionişti, tocmai din acest motiv.

Reluăm procesul de selecţie al logo-ului, păstrăm cromatica. Vom aproba această decizie în următoarea şedinţă AGA.

Contăm pe sprijinul publicului şi al presei, pentru că ne dorim cu toţii acelaşi lucru: un brand atractiv şi original pentru Mamaia.

În acelaşi timp, rugăm reprezentanţii presei să corecteze informaţiile inexacte care exprimă eronat faptul că OMD a plătit deja pentru identitatea vizuală”, au precizat reprezenanții de la Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța.

Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța a fost înființată printr-o asociere între Primăria Municipiului Constanța și trei patronate din turism, cu scopul de a gestiona în comun, mai eficient, activitățile de promovare și management turistic pentru stațiunea Mamaia și municipiul Constanța.

„Începând cu această vară, Mamaia va beneficia de o identitate vizuală proprie, dar și de o poziționare strategică clară. Va exista un cadru comun de comunicare pentru toți actorii implicați în turismul de pe litoral, începând cu touroperatorii care vând vacanțele, până la hotelieri, restaurante, cluburi și festivaluri care desfășoară propriile acțiuni de promovare”, anunțau reprezentanții de la Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța, cu prilejul lansării acțiunilor de promovare a stațiunii, printr-un comunicat de presă.

