Cartelă telefonică locală sau roaming în străinătate. Cea mai ieftină variantă

Cartela telefonică locală este o variantă mai ieftină decât utilizarea roamingului în străinătate, atunci când călătorim în țările care nu fac parte din Spațiul Economic European (SEE). Dacă depinzi totuși de numărul tău de telefon din România, trebuie să fii atent: costurile de roaming variază de la o țară la alta. Pentru acest articol am luat ca exemplu cinci destinații populare pentru români în perioada concediilor, care nu fac parte din SEE: Turcia, Egipt, Muntenegru, Tanzania și Elveția.