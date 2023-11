Unde pleacă românii în minivacanța de 1 decembrie: Au plătit 855 de lei, în medie

Românii au plătit, în medie, 855 de lei pentru un sejur de Ziua Naţională, în topul celor mai rezervate destinaţii pentru perioada 30 noiembrie - 4 decembrie aflându-se Braşov, Sibiu, Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Oradea, Sinaia, Sighişoara, Predeal şi Buşteni, conform datelor centralizate de o platformă hotelieră.

În topul celor mai rezervate destinaţii, în ceea ce priveşte staţiunile montane preferate de turişti, Valea Prahovei câştigă detaşat şi în acest an. Printre opţiunile cu cele mai multe rezervări se numără Sinaia (cu 18% dintre rezervări), Predeal (15%) şi Buşteni (13%), restul procentelor fiind distribuite aproape în mod egal între oraşele montane mai mici, conform Agerpres.ro.



La capitolul preţuri, tarifele medii au crescut în acest an comparativ cu 2022, preţul mediu pentru un sejur în perioada menţionată fiind de 855 lei pentru două persoane şi de 979 de lei pentru o familie (doi adulţi + un copil). Există, de asemenea, şi două recorduri de preţ pe Travelminit: cel mai scump sejur rezervat pe platformă a fost de 7.006 lei, pentru 6 adulţi şi 1 copil, timp de trei nopţi, pe când cel mai ieftin a costat numai 134 de lei, doar o noapte, doi adulţi.



Cei mai mulţi dintre turişti (56%) au rezervat un sejur de numai două nopţi, dar sunt şi persoane care au rezervat trei, patru sau chiar mai multe nopţi, legând minivacanţa de un concediu mai lung. În ceea ce priveşte unitatea de cazare aleasă, procentele se împart şi de această dată preponderent între pensiuni (36% din rezervări) şi hoteluri (31% din rezervări).



La Sibiu şi Craiova, târgurile de Crăciun s-au deschis încă din 17 noiembrie, fiind primele oraşe din ţară care au dat startul sezonului festiv. La Timişoara, târgul a fost deschis pe 26 noiembrie, iar în Braşov şi Bucureşti târgurile de Crăciun vor începe pe 30 noiembrie. Bineînţeles, nu vor lipsi nici paradele militare cu ocazia Zilei Naţionale, la Bucureşti şi Alba Iulia făcându-se pregătiri pentru festivităţi încă de acum câteva săptămâni. Nu în ultimul rând, administratorii pârtiilor de la munte vor deschide toate domeniile schiabile din ţară, astfel încât turiştii care vor să se bucure de sporturile de iarnă să aibă la dispoziţie nenumărate opţiuni.



Fondată în Cluj-Napoca, compania Travelminit este unul dintre cei mai mari jucători pe piaţă rezervărilor hoteliere din România din 2017. Portofoliul Travelminit conţine 7.500 de unităţi de cazare (hoteluri, pensiuni, apartamente) din România active pe platformă şi acoperă o gamă largă de cazare în toată ţara (litoral, munte, destinaţii balneoclimaterice şi oraşe mari), fiind lider pe piaţa rezervărilor cu card de vacanţă. Din 2020, Travelminit face parte din Szallas Group, care are în portofoliu 12 platforme hoteliere în Centrul şi Estul Europei (România, Ungaria, Polonia, Cehia, Croaţia), cu vânzări de peste 200 milioane de euro şi peste 500 de angajaţi.



În 2022, Szallas Group (inclusiv Travelminit) a fost achiziţionat de către Wirtualna Polska Holding, una dintre principalele companii de e-commerce şi media din Polonia, cotată la bursă şi cu sediul în Varşovia.

Sursa foto: Pexels

