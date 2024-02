MINA, Museum of Immersive New Art, începe un nou sezon la 1 martie, odată cu lansarea spectacolului „Van Gogh, The Immersive Show”, o producție proprie, creată și regizată de studioul Les Ateliers Nomad și acompaniată de coloana sonoră semnată de Alexei Țurcan.

Spectacolul „Van Gogh, The Immersive Show” de la MINA, noul muzeu deschis anul trecut în zona Pipera din nordul Capitalei, este inspirat din scrisorile lui Van Gogh către fratele său și își propune să ofere publicului o incursiune captivantă în operele celebrului artist olandez. Citatele selecționate din corespondența lui Van Gogh aduc o notă personală și profundă în narațiune.

„Van Gogh, The Immersive Show” nu este doar o prezentare digitală a lucrărilor de artă ale maestrului, ci o călătorie interactivă și emoționantă în universul său creativ, care îmbină tehnologia de ultima generație și proiecțiile spectaculoase cu geniul artistic al lui Vincent Van Gogh.

Printre operele pe care le veți putea admira în cadrul spectacolului imersiv se numără binecunoscutele „Noapte înstelată”, „Autoportret”, „Lan de grâu cu corbi”, „Iriși”, „Mâncătorii de cartofi” dar și opere din perioada de creație timpurie.

„Van Gogh, The Immersive Show” va fi prezentat la MINA începând cu data de 1 martie și va rula pentru o perioadă de 6 luni. Biletele pot fi cumpărate pe site-ul MINA, iar pentru mai multe informații și detalii puteți intrat pe minamuseum.com.

MINA este primul spațiu imersiv din România și cel mai mare centru de new media art din Europa de Sud Est. Muzeul combină arta și tehnologia într-un spațiu senzorial pentru toate vârstele și are ca scop creșterea consumului cultural și a calității producției culturale în România. Prin acest spațiu multifuncțional, dotat cu tehnologie de ultimă generație, extindem granițele colaborărilor multidisciplinare și internaționale care sprijină inovația și digitalizarea. MINA este un proiect conceput de One Night Gallery și Le Petit. Partenerii proiectului sunt George.BCR, Kaufland România, Epson România, NVIDIA și Logitech.

Sursa foto: Unsplash

