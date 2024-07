Thassos, supranumită și insula zeilor, este locul preferat de sute de mii de turiști români an de an pentru vacanța de vară în Grecia. Frumoasa insulă Thassos este situată în partea de nord a Mării Egee de Est, vizavi de orașul Kavala, iar spre deosebire de alte insule din Marea Egee, Thassos are o vegetație luxuriantă datorită terenului său muntos.