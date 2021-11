După amendarea ALTEX, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a decis înființarea Comandamentului Sepcial Black Friday, cu scopul de supraveghere permanentă a ofertelor oferite de comercianți, indiferent de domeniu de activitate.



”Am decis înființarea acestui comandament după ce am văzut rezultatele controalelor de zilele trecute, la cei care au ”furat startul” campaniei de reduceri. Așa cum am spus de fiecare dată, manifestăm TOLERANȚĂ ZERO față de orice abatere de le legislația în domeniu. Parte a campaniei ”Protecția Consumatorilor nu se negociază!”, ne dorim ca acest comandament să împiedice transformarea lui Black Friday în Ziua Păcălellilor”, declara Claudiu Dolot, președinte ANPC, la momentul înființării acestui comandament.

Sancțiunile centralizate de wall-street.ro arată un cuantum al amenzilor aplicate de 994.000 de lei.