Black Friday nu mai reprezintă o singură zi de reduceri pentru mulți dintre retailerii offline și online din România, aceștia alegând să desfășoare campania pe o perioadă mai lungă. Am discutat în cadrul interviurilor retailArena cu Andreea Radu, Marketing Director Cargus, despre cum s-a pregătit compania de curierat pentru livrările numeroase care apar odată cu finalul anului și care sunt recomandările pe care le are pentru retaileri, în așa fel încât clienții să aibă o experiență cât mai bună.

Black Friday este evenimentul vedetă în e-commerce și retail, atât în România, cât și în alte piețe la nivel global. Un rol extrem de important în desfășurarea acestui eveniment îl au companiile de curierat, care livrează produsele comandate la ușa clientului, în lockere sau în alte puncte de ridicare. Pentru Cargus, pregătirea a constat inclusiv în anagajarea de noi persoane care să ajute compania să livreze volumele ridicate din această perioadă.

”Toate sistemele noastre sunt integrate pentru a oferi cea mai bună experiență de livrare. Este un moment prielnic pentru a le reaminti clienților de soluțiile noastre dezvoltate de-a lungul anului”, precizează Andreea Radu, care explică faptul că aplicația mobilă le oferă utilizatorilor posibilitatea de a vedea în timp real statusul comenzii, de a redirecționa coletul la un punct partener Ship&Go, plus alte funcționalități care îi îmbunătățesc experiența de livrare.

Compania de curierat a investit recent într-o rețea de lockere, menită să extindă opțiunile de livrare out of home a Cargus.

”Pregătim instalarea a 300 de lockere în aproximativ 200 de locații din București”, adaugă Andreea Radu, punctând faptul că soluțiile de livrare alternative, din categoria out of home, pot fi considerate vedetele industriei anul acesta. Planurile Cargus constă în a oferi o gamă cât mai diversificată de opțiuni de livrare out of home, lockerele fiind completate la nivel național de rețeaua de puncte partenere, care urmează să fie extinsă și prin intermediul parteneriatului pe care compania de curierat îl are cu PayPoint.

În ceea ce privește lockerele, Andreea Radu menționează că, cei care le vor folosi ca metodă de livrare, se pot aștepta la cea mai rapidă și ușoară modalitate de a intra în posesia coletului, prin simpla utilizare a smartphone-ului. Reprezentanta Cargus are și o serie de recomandări pentru retaileri și magazine online, în așa fel încât efortul comun pe care-l depun să se transforme într-o experiență plăcută pentru clienți.

”Le recomand să privească serviciul de curierat drept un partener în ceea ce înseamnă succesul vânzărilor specifice acestui final de sezon. Să pună accent pe procesul post vânzare, să înțeleagă cât de important este ca, după comandă, să continue să comunice cu utilizatorii și să folosească tot ecosistemul pe care noi îl punem la dispoziție”, adaugă Andreea Radu.

Principalul factor de creștere pentru Cargus îl reprezintă captarea creșterii comerțului electronic prin parteneriatele încheiate cu jucătorii locali și internaționali. Astfel, în perioada Black Friday, compania de curierat se așteaptă la o creștere de până la 50% volumului de livrări față de o perioadă obișnuită. În a doua jumătate a lunii noiembrie, Cargus estimează o medie zilnică de peste 250.000 de colete procesate.

Pentru a eficientiza și extinde opțiunile de livrare, a investit semnificativ în rețeaua de puncte partenere SHIP & GO și în lansarea lockerelor Cargus. Luna aceasta, rețeaua Cargus SHIP & GO (puncte fixe și lockere) va ajunge la aproximativ 2.800 de unități, în toată țara. Acestea pot prelua, în medie, aproximativ 58.000 de colete pe zi.



Urmăriți interviul integral în căsuța de mai jos.

Evenimentul Retail Arena este organizat de wall-street.ro și Retail.ro, VTEX fiind Main Partner, iar FAN Courier, Online Commerce Day Partner. La categoria Gold Partners intră Cargus, P3 Logistics Parks, Carrefour, Oney, Sameday, iar la Silver Partners îi găsim pe Motorola, Raiffeisen Bank, DWF, Mastercard, GUN Media, Ortec, RTB House, CustomSoft, BaseLinker, Emag, AFI Europe, VIVO!, Environ, Answear, TBI Bank, OLX Business, Offerista, Altex, dar și dm drogerie markt, Httpool și Jidvei. La categoria Sponsor îi avem pe Optimized, MTH Digital, Innoship.

Sursa foto: Udrescu Ovidiu