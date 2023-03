Dacris: Share cart este una dintre cele mai apreciate funcționalități

Dezvoltarea tehnologiei și îmbunătățirea experienței utilizatorului au dus la un numar de comenzi cu 50% mai mare in 2022 vs 2021 pentru furnizorul de produse pentru birou si papetarie Dacris, unul dintre primii clienți ai VTEX în Europa de Est.

“Vânzările au reflectat investițiile noastre financiare și nu numai. Altfel spus, avem o creștere semnificativă a numărului de comenzi, iar dacă vorbim de ultimul an, suntem cu 50% peste anul anterior. Această tendință este susținută de pași făcuți în direcția potrivită: dezvoltarea tehnologiei și îmbunătățirea experienței utilizatorului, două dintre punctele focus pentru noi. Căutăm în permanență să oferim clienților posibilitatea de a achiziționa simplu, cu cât mai puțină bătaie de cap și un grad sporit de confort”, spune aceasta.

Funcționalități ale platformei online

În mod cert, una dintre cele mai apreciate funcționalități ale Dacris.net este share cart, care le permite clienților să își partajeze coșul de cumpărături cu colegii din departament sau cu alte departamente din companie. Partajarea coșului economisește cea mai valoroasă resursă: timpul clientului. Această opțiune este extrem de utilă, mai ales în cazul clienților companii, care pot comanda pentru mai multe persoane sau birouri, extrem de facil. De aici derivă un alt beneficiu foarte apreciat, printr-o centralizare care îi permite clientului un control sigur asupra încadrării în limitele impuse de buget.

În egală măsură, o altă funcționalitate favorită clienților B2B este quick order. Aceasta permite încărcarea rapidă a unui excel, direct in platformă, iar apoi adăugarea cu un singur click a tuturor produselor, direct în coș și apoi plasarea comenzii. Astfel, liste excel gata întocmite pentru un eveniment intern sau pur și simplu un necesar recurent sunt mai simplu de comandat, fără a fi necesară căutarea individuală a fiecărui produs. E practic, simplu și mai ales ușor, subliniază ecommerce managerul Dacris.

“Perioade de foc” în industria de birotică

“În mod clar în industria produselor office avem câteva evenimente care se încadrează în așa-numita “perioadă de foc”. Anul debutează cu perioada ianuarie-februarie Back To Office (sfârșitul vacanțelor de la final de an), continuă cu sărbătorile pascale, urmate de perioada august-început de septembrie care marcheaza Back To School (întoarcerea în bănci), finalul de septembrie cu un nou Back To Office (revenirea din concedii) și bineînțeles finalul de an, cu sărbătorile de iarnă”.

Toate aceste perioade, spune Ramona Ilițoi, vin cu un volum crescut de comenzi și de fiecare dată compania se pregătește temeinic, prin aprovizonarea cu stocuri suficiente, game extinse de produse, articole speciale și dedicate, promovări pe toate canalele, promoții, discounturi, premii și concursuri pentru toate categoriile de clienți, atât B2B cât și persoane fizice.

Planuri de investiții în anul 2023

Pentru că focusul companiei sunt clienții B2B, obiectivele Dacris în zona de online sunt deschiderea unei noi verticale strategice, din punct de vedere al direcționării adresabilității business-ului, cu accent pe gama echipamentelor de protecție, dezvoltarea în zona de marketplace prin colaborarea cu jucători cunoscuți, dar și implementarea de noi funcționalități importante, dedicate segmentului B2B, care să răspundă nevoilor de eficientizare a modului în care clientul își gestionează întreg fluxul de aprovizionare.

“Dorința noastră este de a asigura o experiență de cumpărare la fel de bună în mediul online, precum în piața de offline care ne-a consacrat”.



