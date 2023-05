Românii cumpără online, dar după ce merg în magazinul fizic să vadă produsul

Clienţii îşi doresc interacţiuni de achiziţie foarte simple, în online, însă în procesul de cumpărare prezenţa într-un magazin fizic are un impact mai mare în decizia finală de alegere a produsului, sunt de părere reprezentanţii pieţei de retail din România citați de Agerpres.

"Oamenii, într-adevăr, sunt în magazine şi cred că dacă ne uităm un pic şi post-pandemic, inclusiv la traficul de clienţi şi mă refer acum la nivel european, nu neapărat în România, şi pe pieţele mari mai digitalizate, traficul se menţine semnificativ în retail. Are maximum o scădere de 25%, cred. Clienţii vor să vină în magazine, chiar dacă în acelaşi timp îşi doresc interacţiuni foarte simple şi în digital. Retailul este relevant pentru experienţă. În retail înseamnă să găseşti produsele şi serviciile pe care doreşti să le achiziţionezi, să fie prezentate într-un mod atractiv, să le poţi testa şi să ai acces la o experienţă de cumpărare completă. Asta înseamnă să ai expertiză din partea consultantului de vânzări pentru produsele respective. Evident că peste toate aceste lucruri vedem o evoluţie semnificativă în momentul în care vom avea din ce în ce mai multe "use case"-uri, de exemplu de 5G, care vor îmbunătăţi şi completa semnificativ experienţa din magazine. Este important pentru client să fie susţinut de o interacţiune simplă şi uşoară cu tot ce înseamnă digital. Deci, vedem retailul simbiotic, cu toată experienţa digitală", a explicat Laura Spătaru, director vânzări Consumer Business Unit la Vodafone România, în cadrul unui eveniment dedicat pieţei de retail.



La rândul său, Raul Filip, director de achiziţii la Altex România, a susţinut că experienţa pe care clientul o are în magazinul fizic este cu un impact mai mare în decizia finală de a cumpăra un produs.



"Segmentul digital sau componenta digitală se referă în special la primii paşi în procesul de cumpărare, cel de informare, documentare, studiu al ofertelor. Cel fizic are un impact mai mare în decizia finală, cea de alegere a produsului, prin suportul sau experienţa cu produsul din magazinele fizice. Bineînţeles că există şi comenzi full online şi comenzi full offline, dar în ultimii ani am văzut cum clientul foloseşte uşor tehnologia şi procesele pe care le-am digitalizat în magazine şi se bucură de toate avantajele, pe de o parte, de confortul informării şi documentării, pe de altă parte de experienţa cu produsele. Cred că e valabil pentru majoritatea categoriilor de produse, pentru majoritatea industriilor. Cu siguranţă putem identifica nişte produse şi servicii care au o componentă digitală aproape de 100% poate, dar în general, în medie, cred că noi, în poziţia de client, avem nevoie de experienţă fizică cu un produs sau cu un consultant. E important pentru client să rămână cu percepţia sau să-i construim percepţia reală că a ales ce trebuia. Când te duci acasă şi nu ştii clar dacă ai cumpărat ce-ţi trebuia sau ai avut ales dintr-o mie de articole pe care nu prea le înţelegi, experienţa cu produsul în sine nu e o plăcere maximă", a spus Filip.



O analiză recentă realizată de KeysFin & RetailZoom a estimat o valoare a pieţei de retail din România de peste 108 miliarde de lei, în 2022, în creştere cu aproape 11,7% faţă de 2020.



Conform monitorizărilor RetailZoom, vânzările magazinelor de tip LKA au înregistrat în 2022 o creştere valorică de 11,6% faţă de 2021, nivel aflat sub valoarea medie a inflaţiei - aspect regăsit şi în descreşterea uşoară a vânzărilor în bucăţi, de -1,6% versus 2021. Chiar dacă performanţa vânzărilor din comerţul local a fost inferioară comerţului internaţional din România pentru 2022 (+17,2% versus 2021), reţelele locale îşi consolidează poziţia în retail printr-un profil accentuat de proximitate - specific nu doar prin topul produselor din coşul de cumpărături, cât şi prin sortimentul local ori regional.



Pentru produsele nealimentare, după Top 10 produse similare în comerţul local faţă de cel internaţional (detergenţi de rufe, hârtie igienică, deodorant, prosoape de hârtie, balsam de rufe, produse de curăţenie, şampon, produse pentru igiena intimă), alegerile cumpărătorilor arată o poziţie superioară în vânzări pentru detergentul de vase şi săpun, pentru bureţi & lavete şi insecticide.



În acelaşi timp, un studiu Reveal Marketing Research evidenţiază faptul că 30% dintre români aleg să comande online de pe site-urile magazinelor de profil, iar aproape jumătate dintre aceştia menţionează că obişnuiesc să meargă înainte în magazinele fizice pentru a vedea sau testa produsul înainte de a plasa comanda, într-o măsură semnificativ mai mare bărbaţii (53% vs. 41% femei) şi rezidenţii din mediul urban (52% vs. 39% rural).

Sursa foto: Shutterstock

