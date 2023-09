E-commerce: 6 motive pentru care nu trebuie să ratezi ecomTEAM 2023

Mai sunt doar câteva zile până la evenimentul ecomTEAM 2023, dedicat industriei de e-commerce, care are loc pe 21 și 22 septembrie la Qosmo Hotel din Brașov. Dacă activezi în industria de e-commerce sau ai de gând să faci pasul către această zonă, nu trebuie să lipsești de la ediția din acest an. Îți prezentăm mai jos și principalele motive pentru care locul tău este alături de noi, wall-street.ro, și de zecile de specialiști din industrie.

Pentru început, agenda noastră ar trebui să fie unul dintre principalele motive pentru care trebuie să fii prezent anul acesta pe 21 și 22 septembrie la ecomTEAM. Acoperim teme precum extinderea internațională, infrastructura logistică, dezvoltarea IT a magazinului tău online, dar și promovarea acestuia.

Dincolo de prezentările din program, pe care-l găsești foarte ușor AICI, prin care ne facem o imagine clară legată de piețele în care te poți extinde, avem paneluri și workshop-uri care te vor ajuta să înțelegi pașii concreți pe care trebuie să îi derulezi pentru a te dezvolta, atât la nivel local, cât și la nivel internațional.

1. Obții o imagine clară a modului în care arată comerțul online la nivel internațional

Wijnand Jongen, președintele E-commerce Europe, organizația europeană ce include peste 150.000 de companii care vând online în Europa, va deschide evenimentul din acest an cu o discuție pe care o va avea împreună cu președintele Asociației Române a Magazinelor Online, Cristi Movilă.

Vei afla care sunt obiceiurile de consum de pe principalele piețe din Europa în care vrei să te extinzi, ce greșeli trebuie să eviți în acest proces și cum trebuie să abordezi consumatorii în așa fel încât să îi loializezi.

Cea de-a doua zi a evenimentului se va deschide în aceeași notă de extindere internațională, cu o prezentare susținută de Filip Susfal, business development specialist în cadrul gigantului de e-commerce polonez Allegro. Acesta ne va vorbi despre expansiunea prin intermediul platformelor de tip e-commerce și despre trendurile observate în piețele pe care le acoperă.



Prezentarea acestuia va fi urmată de către o discuție cu Roxana Maricuțu, Deputy Head of Investment Promotion InvestHK. Aceasta ne va vorbi despre posibilitățile de extindere a comercianților pe unele dintre cele mai importante piețe asiatice, folosind Hong Kong ca o poartă de intrare.



Înscrie-te AICI la ecomTEAM 2023 și vino alături de noi pe 21 și 22 septembrie la Qosmo Hotel din Brașov.

2. Inveți cum trebuie să îi livrezi clientului tău în așa fel încât să comande din nou

Cele mai importante companii din industria de curierat vin la ecomTEAM 2023. FAN Courier, Cargus, DHL sau Sameday vor avea reprezentați pe scena evenimentului, care vor vorbi despre ultimele trenduri din logistică și preferințele de livrare ale clientului.

Aflăm care sunt ultimele investiții ale acestora, atât în zona de livrare out of home, cât și în home delivery, dar și cum vor evolua costurile de livrare.

3. Înveți cum să vinzi cât mai bine printr-un Marketplace

eMAG Marketplace, Altex Marketplace, Infinity.ro, Liki24.ro sau Doraly.ro sunt o parte dintre numele cu experiență în vânzarea pe marketplace care vor avea reprezentanți pe scena evenimentului.

Aceștia vor prezenta ultimele noutăți legate de zona de marketplace și care sunt bunele practici ce te vor ajuta să îți crești vânzările prin intermediul unor astfel de platforme.

4. Afli cum îți pui infrastructura IT a magazinului la punct și care sunt funcționalitățile care fac diferența, inclusiv în zona de plăți

De la reprezentanții companiilor MerchantPro și Innobyte aflăm cum trebuie să arate în 2023 un magazin online în așa fel încât să fie pe placul clienților, atât vizual, cât și la nivel de funcționalități.

Ce implementări fac diferența și la ce trebuie să te uiți din punct de vedere tehnic dacă ai de gând să te extinzi la nivel internațional.

Ultimele trenduri în zona de plăți sunt asigurate de către reprezentanți ai unor instituții din industria financiară precum TBI Bank, Twispay, ING Bank, Paysera sau Revo Technologies

5. Te poți inspira din experiența altor magazine online și branduri și poți învăța de la experții în digital marketing cum să te diferențiezi

Avem două sesiuni dedicate magazinelor online românești care ne-am gândit că te-ar putea inspira cu experiența lor. Magazine precum Flip, Neakaisa, Klap, Libris, Alura, Pfarma.ro sau Empria vor urca pe scena evenimentului.

De partea cealaltă, experți în digital marketing de la Gun Media, The Marketer, RTB House sau Limitless Agency îți vor arăta ultimele noutăți în materie de promovare a afacerii tale.

De asemenea, am pregătit și un Maraton al interviurilor video din e-Commerce la care vor participa, într-o zonă special amenajată în cadrul evenimentului, numeroase magazine online din diverse industrii. Lista completă o găsești AICI.

6. Workshop-uri alese special pentru nevoile tale, susținute de unii dintre cei mai apreciați specialiști din industrie

Este greu să spui Customer Lifetime Value fără să te gândești la Valentin Radu, CEO & founder Omniconvert, care atrage an de an numeroși participanți la workshop-urile sale. Acesta va susține workshop-ul „How To Increase Customer Lifetime Value in eCommerce using CVO” pe 22 septembrie.

De asemenea, puțini specialiști din e-commerce-ul local înțeleg datele și le pun la treabă așa cum o face Bogdan Zaharia. Pe el îl poți urmări în workshop-ul „Exploring e-commerce Growth Strategies with GA4” pe care îl va susține pe 21 septembrie în cadrul ecomTEAM.

Biletele sunt disponibile pe site-ul ecomTEAM.ro, iar pentru cei care nu pot ajunge fizic la Brașov există înscrierea gratuită pentru livestreaming și networking în platforma IC Events.



În prima seară a evenimentului toți participanții sunt invitați la ecomPARTY la Times Club, clubul numărul 1 din Brașov conform Trip Advisor.





ecomTEAM 2023 este un eveniment realizat cu sprijinul:

Main Partner: FAN Courier

Gold Partner: eMAG Marketplace

Silver Partners: Twispay, ING, HTTPOOL, Sameday, Gun Media, tbi Bank, Mokka, Invest HK, Cargus, MerchantPro, Innobyte, Limitless Agency, RTB House, DHL și Altex

Sponsors: Paysera și theMarketer

