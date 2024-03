Primii speakeri anunțați la GPeC SUMMIT 20-21 mai. Start la înscrieri în programul GPeC Proficiency

Evenimentele GPeC 2024 au luat startul încă din februarie cu Școala de Iarnă GPeC și GPeC Meetup Chișinău, iar începând de astăzi organizatorii pornesc înscrierile pentru GPeC SUMMIT 20-21 Mai, București și pentru programul GPeC Proficiency dedicat magazinelor online. De 19 ani, GPeC reprezintă cele mai importante evenimente de E-Commerce și Digital Marketing din CEE.

Jessica Best și Dale Bertrand vin la GPeC SUMMIT 20-21 Mai



Primii speakeri internaționali anunțați la GPeC SUMMIT 20-21 Mai sunt Jessica Best (expert în E-Mail Marketing) și Dale Bertrand (specialist în SEO și AI).



Jessica Best are peste 15 ani de experiență în E-Mail Marketing, CRM și în marketing bazat pe date. În 2016, a fost inclusă de Search Engine Journal în Top 50 Awesome Marketing Women To Follow. În 2017, Kansas City Data-Driven Marketing Association i-a oferit distincția de Direct Marketer of The Year. În 2018, a fost nominalizată în categoria 40 Under 40 a revistei DMNews, onorându-i pe cei mai buni și mai realizați marketeri din industrie sub 40 de ani.



Dale Bertrand este Fondatorul și Președintele Fire&Spark. După ce a observat că majoritatea specialiștilor SEO se bazează doar pe optimizări tehnice, Dale a creat metodologia revoluționară Authority First SEO, care s-a dovedit că dublează – sau chiar triplează – veniturile organice pentru companiile cu o misiune convingătoare, produse superioare sau poveste unică de brand.



Înscrierile la GPeC SUMMIT au început, iar prețul biletelor pornește de la 89 EUR prin oferta Early Bird valabilă până pe 12 aprilie. Lista speakerilor internaționali este în dezvoltare, organizatorii urmând să anunțe noi nume în perioada imediat următoare.



GPeC SUMMIT este considerat evenimentul reprezentativ al pieței de E-Commerce și Digital Marketing din România și CEE, acesta desfășurându-se pe 20-21 Mai, în București, astfel:

Cursuri & Workshop-uri 20 Mai – BT Stup, București

Conferința GPeC, Expo & Networking Party 21 Mai – Teatrul Național București

Peste 20 de speakeri internaționali și români vor urca pe scena GPeC SUMMIT în cele două zile de eveniment abordând cele mai importante subiecte despre cum să crești vânzările online, cum să faci marketing cu rezultate măsurabile, cum să aplici cele mai noi tehnologii în business-ul tău digital.



Înscrierile la eveniment și detaliile despre eveniment sunt disponibile pe site-ul GPeC: https://www.gpec.ro/gpec-summit-mai/

GPeC Proficiency: programul dedicat magazinelor online pentru optimizarea prezenței online și creșterea ratei de conversie

GPeC Proficiency este programul de auditare și mentorat dedicat magazinelor online – indiferent de dimensiunea lor de business sau de vechimea în piață – care constă într-un proces complex de auditare, consultanță 1 la 1 și optimizare a magazinelor cu scopul optimizării prezenței online și a creșterii ratei de conversie.



Fiecare magazin online beneficiază de de:

Evaluarea website-ului și a prezenței online printr-un audit complex format din peste 200 de criterii de verificare;

Două sesiuni de mentorat în cadrul cărora magazinele online primesc consultanță 1 la 1 de la cei mai buni specialiști despre cum pot optimiza site-ul pentru a vinde mai mult;

Auditul GPeC Proficiency

Auditul GPeC Proficiency este singurul audit all-in-one din România pentru magazinele online care analizează toate aspectele esențiale ale unui website e-commerce:

Audit UX (User Experience) pentru întregul site atât pe Mobil, cât și pe Desktop;

Audit Marketing Online (Bannere, Diferențiatori, Promoții, Cross/Up-Sell, Bundles, Loializare etc.);

SEO Health Check (verificarea elementelor esențiale pentru o bună optimizare în Google);

Security Health Check (identificarea eventualelor vulnerabilități de securitate);

Audit Campanii de E-Mail Marketing / Newslettere;

Audit Conținut și Prezență în Social Media;

Audit Juridic (conformarea cu principalele obligații legale în e-commerce, Termeni și Condiții, Privacy Policy etc.);

Mystery Shopping (calitatea serviciilor magazinului online și de Customer Support)

Înscrierea magazinelor online în programul GPeC Proficiency pornește de la 499 EUR + TVA pentru cel mai mic pachet (Lite) și ajunge la 1.099 EUR + TVA în cazul pachetului Incognito. Detaliile complete despre programul GPeC Proficiency, precum și înscrierile se pot face pe site-ul GPeC: https://www.gpec.ro/gpec-e-commerce-proficiency/

GPeC 2024 este un eveniment powered by FAN Courier

Gold Partner: eMAG Marketplace

Supported by: Google

Recommended Payment Processor: NETOPIA Payments

Eveniment susținut de: Banca Transilvania, Canopy, cyber_Folks, Debonaire, DWF, five elements digital, Gomag, GTS, Limitless Agency, MTH Digital, Plăți.Online, Poșta Panduri, Sinaps.

Partener Media Principal: PRO TV, VOYO

Official Radio: KISS FM

Official Hosting: HOSTERION

Sursa foto: GPeC

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: