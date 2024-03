VTEX (NYSE: VTEX), platforma enterprise de comerț digital cu ajutorul căreia brandurile B2C și B2B își gestionează operațiunile de comerț la nivel global, a obținut recunoașterea experților din industrie în primele luni ale anului 2024. Noile distincții vin să consolideze poziția de lider global, furnizor de tehnologii ecommerce care modelează viitorul comerțului digital:

VTEX a fost numită "Lider" în IDC MarketScape: Worldwide B2B Digital Commerce Applications for Midmarket Growth 2023-2024 Vendor Assessment.



VTEX este singurul furnizor desemat "Customers' Choice" în Raportul Gartner® Voice of the Customer for Digital Commerce 2024: 98% dintre utilizatorii VTEX sunt dispuși să recomande platforma de ecommerce și altor companii, iar VTEX a primit o medie de rating de 4,8/5,0 din partea clienților, pe baza unui total de 57 de recenzii colectate până în noiembrie 2023.



VTEX a fost numită "Lider" în IDC MarketScape: Worldwide B2C Digital Commerce Platforms for Midmarket Growth 2024 Vendor Assessment (doc #US50626123, ianuarie 2024): VTEX este cel mai bine cotat "Lider" dintre cei 25 de furnizori de comerț digital evaluați în raport. VTEX, și abordarea sa pragmatică de comerțul digital composable, este recunoscută pentru versatilitatea sa în diverse industrii, inclusiv în retail, FMCG, domeniul alimentar, producție, distribuție și altele. Citiți mai multe aici.



Aceste rapoarte vin în completarea studiului Total Economic Impact Of The VTEX Digital Commerce Platform (TEI) din septembrie 2023, realizat pentru VTEX de Forrester Consulting. Rezultatele analizei arată că brandurile care au migrat către platforma VTEX au beneficiat atât de eficiența operațiunilor de dezvoltare și de marketing, cât și de capacitatea de a susține mai multe modele de afaceri (B2C, B2B și capacități de piață) pentru o abordare comercială unică pe o singură platformă.



Rezultatele reale ale retailerilor: 133% randament al investiției; creșterea afacerii generează un plus de 17,1 milioane USD; economii de 5,8 milioane USD după migrarea de la o platformă de comerț digital tradițională (legacy) la VTEX.



"Desemnarea drept Leader de către o firmă de analiză de top precum IDC, împreună cu studiul Forrester TEI, subliniază valoarea imensă de care se pot bucura brandurile globale atunci când implementează platforma enterprise, composable și complexă VTEX. Acest lucru este în linie cu numirea noastră ca fiind „Customers’ Choice”, în raportul Gartner Voice of the Customer pentru comerțul digital. VTEX se află în fruntea modelării viitorului comerțului. Prin eficientizarea infrastructurii de comerț digital, aducem o creștere a profitabilității companiilor din 43 de țări din întreaga lume”, a declarat Santiago Naranjo, CRO la VTEX.



Printre brandurile care au intrat într-o nouă eră a comerțului digital, fiind noi clienți VTEX în 2023 se numără:

7-Eleven

BeautyCounter

Hearst

H-E-B

Kayser Roth

Osklen

Pierce Manufacturing

Tiffany & Co.



