Creditul online al Libra Internet Bank, lansat in urma cu un an, a intampinat la inceput o cerere mare din partea unor clienti mai putin eligibili, care se pretau mai mult IFN-urilor, dar ulterior clientii au inteles ca este un credit bancar, cu un DAE la media pietei, chiar daca banii pot intra in cont in mai putin de o ora, a explicat Octavian Hera, Head of Digital in cadrul Libra Internet Bank.

"Am avut asteptari legate de cerere, dar am constatat ca a fost o mare diferenta intre cei care vin si aplica si cei care si obtin creditul. Initial, cand am lansat acest credit online, s-a creat confuzie in randul clientilor de IFN", a spus Hera la emisiunea Profesionistii in Banking.

Dupa lansare si in urma campaniei de promovare, clientii mai putin eligibil (care s-ar fi pretat mai mult IFN-urilor) incercau sa acceseze creditul online al Libra Internet Bank pentru ca aparea printre primele cautari in Google, dar multi dintre ei nu erau eligibili pentru un credit bancar.

Am dat de la inceput credite, doar ca era mai dificil sa gasim clienti eligibili. Avem profitabilitate pe creditarea online si pe digital. Urmarim separat costurile si beneficiile si vrem sa comunicam noi campanii si sa imbunatatim experienta clientului - Octavian Hera

Hera a explicat ca, in general, clientul care isi doreste un credit online are o nevoie punctuala si vrea sa obtina rapid banii la o dobanda bancara, ceea ce in cazul Libra inseamna un DAE la media pietei pe creditele de consum fara ipoteca, de circa 10% pe an.

Din momentul aprobarii creditului, clientul primeste un email si trebuie doar sa apese un buton care echivaleaza cu incasarea banilor in contul curent. Totusi, analiza de aprobare a creditului depinde de interogarea bazelor de date ale ANAF si Biroului de Credit, si - daca timpii de raspuns din partea acestor institutii sunt buni - clientul poate sa primeasca banii si intr-o ora.

Libra Internet Bank a derulat proiectul de creditare online cu o echipa de programatori si specialisti in-house, ceea ce a tinut sub control valoarea investitiilor, la un nivel pe care "o banca mare probabil ca il atinge in cateva luni de zile".

Am reusit sa avem un ritm bun poate si datorita faptului ca suntem de dimensiuni mijlocii si avem un sistem de organizare in banca destul de flat, deciziile se iau rapid, ajungi rapid la management si poti sa iti prezinti proiectele.

Hera a mai precizat ca Libra foloseste metodologia agile in proiectele de digitalizare si aplica filozofia "minimal viable product", ceea ce inseamna ca nu sta luni de zile pentru a testa experienta clientului, ci incearca in 1-2 luni sa livreze un produs care este functional si apoi, in functie de cum este primit de piata, il imbunatateste.

PSD2, o usa deschisa sau inchisa pentru banci?

Hera crede ca toate bancile din piata se vor folosi de directiva PSD2 pentru a intra in bazele de date ale concurentilor, fiind o portunitate importanta pentru a atrage clienti noi si de a vinde produse.

"Nu trebuie sa ne fie frica de competitie, iar pe zona de digital eu cred ca este un lucru bun ca banci mai mari intra, pentru ca ajuta la dezvoltarea pietei. Noi am fost 2 ani aproape singurii care am tras in sus zona asta. Atunci cand suntem mai multi si fiecare investeste, clientii sunt mai atenti si acest lucru ajuta pe toate lumea.

Cred ca in perioada urmatoare va fi o schimbare importanta la nivelul pietei. Oamenii vor incepe sa isi aleaga servicii din diverse banci. A doua directie de interes pentru anul viitor este cea a parteneriatelor si cred ca PSD2, de exemplu, deschide o usa pe care depinde cum vrei sa o privesti, deschisa in interior sau in exterior.

Seful pe digital in cadrul Libra mentioneaza ca exista o echipa care lucreaza deja de ceva timp in banca pentru a pregati introducerea PSD2.