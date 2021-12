„Anul trecut aveam bazele de date populate cu suficienți candidați pentru a putea recruta pe profilul indicat de parteneri. Anul acesta, din iulie, atunci când s-au relaxat măsurile, potențialii angajați au migrat. Noi am sperat că pleacă într-o vacanța și se întorc după luna septembrie. Din păcate au plecat în afară țării pentru joburi mai bine plătite. Suntem în situația în care recrutăm la foc continuu. Am făcut o analiză să vedem cam care e fluctuația de personal de anul acesta, comparativ cu anul trecut și stăm foarte prost. Candidații accesează joburile, dar dacă vin alte oferte din piață mai bune, pleacă fără urmă de regret”, a declarat Eugen Saulea, fondator Essa Group, companie care oferă servicii de merchandising şi de recrutare de personal.

Pandemia forțează mâna angajatorilor. Candidații sunt tot mai puțini și nu mai acceptă orice

Pachetele salariale pentru lucrătorii recrutați de Essa Group s-au majorat în ultimul trimestru al acestui an cu 30-40%, comparativ cu vara acestui an. În orașele mari și în București, un lucrător comercial câștigă pe lună între 1.900 și 2.500 de lei net, pentru un program cu normă întreagă, plus tichete de masă în valoare de 15 lei, timp de 28 de zile pe lună.

„Sub acest pachet nu prea găsești candidați, e greu să îi atragi, vin la interviu, pachetul sună bine, dar răspunsul îl primești în 24 de ore pentru că analizează să vadă dacă pachetul tău salarial este cel mai bun din piață și dacă e cel mai bun, atunci vor veni să lucreze cu tine. Onorăm undeva comenzile în proporție de 80-90%. Încercam să găsim mereu personal că să onorăm comenzile într-un grad mai mare”, explică Eugen Saulea.

București, Brașov, Constanța, Timișoara, Cluj și Iași sunt orașele de unde vin cele mai multe cereri de personal din partea rețelelor din retailul alimentar pentru Essa Group. Angajații cu reședința în afara Bucureștiului, care vin să lucreze în Capitală, beneficiază de decontarea transportului, de acasă și până la locul de muncă, un beneficiu care până la venirea pandemiei nu exista.

Criza ne-a obligat să inventăm bonusuri pe care în alți ani nu le dădeam sau beneficii pe care nu le calibram în pachete. Vă dau un exemplu. Pentru cei care vin din afara Bucureștiului, le decontăm transportul de la un punct fix din București până la locul de muncă. Cei care vin din Ilfov, Prahova sau Dâmbovița au asigurat costul de deplasare dacă vin cu trenul, din halta lor de reședință până în Gara de Nord. De la haltă până în satul de unde vin, decontăm costul microbuzului. Deci sunt costuri suficient de mari cu transportul. - Eugen Saulea, fondator Essa Group -

Jobul de picker, cel mai căutat din 2021

Dacă în 2020, cele mai căutate locuri de muncă erau cele pentru personalul care se ocupa de igienizare (lucrător universal), în 2021, joburile conexe online-ului au căpătat o popularitate mai mare. Cel mai căutat loc de muncă din retail a fost cel de picker, adică pre­parator de comenzi pen­tru comerţ on­line, un job.

Jobul de picker implică pe lângă activitatea de sortare și abilități de accesare a unor platforme puse la dispoziție de partenerii noștri, respectiv cele de comenzi online. Salarizarea pentru un picker este peste salarizarea unui lucrător comercial de anul trecut. Essa Group caută pickeri cu o baza minimă de cunoștințe pe zona de online și pe partea manevrare a gadget-urilor, dar și cu disponibilitate de muncă, explică managerul.

Essa Group a inițiat recent o campanie de integrare în muncă pentru persoanele trecute de 45 de ani, o categorie de vârstă care este neglijată de mulți angajatori din plan local. Deși seniorii sunt mai loiali și nu mai „fug” constant după primul job din piață care-i oferă mai mulți bani, Saulea spune că teama cea mai mare legată de angajații de peste 45 de ani constă în reticența lor de a utiliza tehnologia și interacțiunea cu instrumentele digitale.

„În momentul în care ai o muncă necalificată de manipulare de marfă, ai angajați, vin și sunt acolo lângă tine. În situația în care prezinți un proiect ce implică și tool-uri digitale, iar productivitatea muncii lor este monitorizată prin intermediul acestor instrumente, e diferită situația (...) Noi venim și le spunem că îi învățăm. Avem disponibilitatea de a sta lângă ei și de a-i învăța. Nu vei fi monitorizat din prima lună, însă ulterior va trebui să ții pasul. După ce le transmitem asta, ei ne spun că vor să se mai gândească și că mai caută alte joburi”, a mai precizat antreprenorul, în cadrul emisiunii.

Personalul străin în comerțul local. Bariera lingvistică, cel mai mare impediment pentru retaileri

Majorările de preț ale utilităților, asociate cu creșterile salariale solicitate de candidații din piața muncii pun presiune uriașă pe companiile de închirieri de personal, în timp ce retailerii nu reuşesc să acopere cerinţele cu forța de muncă.

Pentru Essa Group, importul de candidați străini a fost o opțiune luată în calcul încă din 2019, însă retailerii nu s-au arătat dispuși să integreze personal străin în unitățile lor nici atunci, nici doi ani mai târziu, când au fost reluate discuțiile. Angajații asiatici, de pildă, sunt mult mai implicați și mai loiali la locul de muncă, iar avantajul pentru o companie este că timp de doi ani există o stabilitate a forței de muncă, odată cu absorbția respectivului personal non-UE, explică Eugen Saulea.

„Am avut multe dezbateri cu ei (n.red retailerii), iar răspunsul lor final a fost: nu cred că suntem pregătiți încă pentru asta. De ce? Pentru că în zona comercială, în spațiul de vânzare, consumatorul interacționează cu angajații, chiar dacă este o structură de outsourcing, consumatorul final nu știe că persoană respectivă nu e angajatul magazinului și va apela la el. Îl poate întreba ba de unde poate lua făină, sau ii poate solicită mai multe informații cu privire la o campanie. Și s-a pus în discuție această barieră lingvistică pentru că respectivul consumator va fi frustrat pentru că nu va avea un interlocutor pe măsura acolo”, povestește fondatorul Essa Group.

Urmăriți întreaga discuție în cadrul emisiunii HR Talks, un proiect editorial realizat de wall-street.ro prin care ne dorim să venim cu o abordare cât mai practică în dezbaterea celor mai importante teme și trenduri din piața muncii, alături de manageri și specialiști din industrie.