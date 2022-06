„La început de aprilie am anunțat un pachet de beneficii care se aplică pentru toată lumea. Cele mai răsunătoare dintre acestea sunt concediu nelimitat, 60 de zile de lucru de oriunde, deci și din afara țării, 20 de săptămâni de concediu maternal sau paternal. Ne bucură să observăm că reprezintă un interes din ce în ce mai mare și beneficiile non-salariale pe care le oferim”, a declarat Rareş Huțanu, Director of Engineering Bitpanda, unicorn fintech de origine austriacă, la emisiunea HR Talks, realizată de wall-street.ro.

Ideea de la care a născut noțiunea de concediu nelimitat le-a venit anul trecut, când angajații au avut parte de o săptămână de wellbeing. Managerii au realizat atunci că oamenii sunt mai relaxați, lucrează cu mai multă plăcere, iar rezultatele sunt mai bune. Anul acesta, Bitpanda oferă două săptămâni de wellbeing aproape tuturor angajaților, fără să existe riscul de a fi sunați și deranjați în concediu, spune Rareș Huțanu.

Săptămânile de wellbeing sunt fixe și sunt pentru toată lumea. Platforma rămâne funcțională, o parte mică din angajați rămâne să lucreze pentru a oferi continuitate pentru că apoi, la o dată ulterioară să beneficieze și ei de o săptămâna de wellbeing. Apoi, pe partea de concediu, se întâmpla că peste tot, se anunța concediul de dinainte și nu e nicio problemă. Rareş Huțanu, Director of Engineering Bitpanda (foto)

Citește și: Irina Nicoleta Scarlat, Bitpanda: Testează, greșește și învață din greșeli

Ce se întâmplă după ce devii angajat Bitpanda

Bitpanda a deschis în februarie 2022 un Talent Hub în București, în urma unei investiții de 10 milioane de euro. Compania a angajat până acum 28 de persoane și vrea ca până la finalul acestui an să ajungă la aproximativ 70 de angajați.

„Suntem obișnuiți cu lucrul cu programatorii din România, nu suntem la prima interacțiune. Încă de când lucrăm pe poziția de tehnical manager coordonăm echipe de programatori din România. Prin prisma rezultatelor lor, ne-am dat seama că ar fi natural și benefic să ne extindem în România”, a spus Rareș Huțanu, cel care conduce Talent Hub-ul din România, în calitate de director of engineering.

Compania caută să mai angajeze oameni pentru pozițiile de programatori back-end (care să cunoască Java), programatori front-end, dar vrea să acopere și poziții ca technical product owner, agile coach, engineer manager.

Citeste si: Tranziția către domeniul IT. Ce salariu de început poți avea ca...

Ce ne dorim e să creem echipe cross-functional (n.red. echipe de specialiști cu expertize diverse, care lucrează împreună pentru un obiectiv comun), fie echipe care pot lucra independent în dezvoltarea produselor de care ne ocupăm la București. Mai exact bank services, Bitpanda Card și Bitpanda White Label. Rares Hutanu, Bitpanda

După ce un candidat trece de interviul de angajare, acesta trece printr-o perioadă de bootcamp de două săptămâni. În primele zile, acesta se familiarizează cu toate proiectele dezvoltate de companie, după care ulterior să aibă parte de o pregătire mai specifică ariei în care va lucra. Angajatul va lucra într-un sistem de lucru hibrid, ce presupune ca jumătate de săptămână, lucrul să fie de la birou și jumătate să se desfășoare de acasă.

„Pentru început am căutat persoane cu grad de senior pentru a ne ajuta să creștem și juniorii. Momentan căutăm toate nivelurile de experiență, căutăm junior, middle, senior și expert (...) Primim, primesc și eu CV-uri, aplicații, pe piață e o concurență, ceea ce consider că e meritul specialiștilor din IT. Ei au creat concurența asta. Dacă nu demonstrau prin rezultate faptul că angajarea lor e benefică, probabil nu ar fi venit atâtea companii care să îi ceară”, a mai spus liderul Talent Hub-ului din România, în cadrul emisiunii HR Talks.

Citeste si: Munca la negru și munca la gri. Care sunt domeniile care sfidează...

Rareș Huțanu lucrează la Bitpanda încă din anul 2017, de pe vremea când acesta se afla la Viena, oraș în care a ales să urmeze un master, după terminarea facultății. A fost al șaptelea angajat al Bitpanda, în perioada în care afacerea era la nivel de start-up, iar angajații de atunci lucrau dintr-un apartament. Bitpanda are acum peste 10 centre de talente în toată Europa, în orașe precum Viena (sediul central), Amsterdam, Barcelona, Berlin, București, Dublin, Cracovia, Londra, Madrid, Milano și Zurich.

Urmăriți întreaga discuție în cadrul emisiunii HR Talks, un proiect editorial realizat de wall-street.ro prin care ne dorim să venim cu o abordare cât mai practică în dezbaterea celor mai importante teme și trenduri din piața muncii, alături de manageri și specialiști din industrie.

Sursa foto: Unsplash