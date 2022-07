„Din cauza lipsei de forța de muncă, cred că deja nici angajatorii mai mici nu au încotro. Ca să aibă resursă umană, ori vor trebui să crească salariile, ori vor trebui să aducă forța de muncă din Asia. Cred că exemplul cel mai concludent, e cel de acum zece ani, când pentru muncile din Europa de Vest pe care nu și le mai dorea nimeni s-au importat oameni din Europa de Est, evident și români. Din păcate și noi am ajuns în aceeași situație în care trebuie să ne uităm către piețe cu candidați dispuși să mai lucreze în zona în care românii nu își mai doresc să muncească. Cauza principală e salariul”, a declarat Cristian Huzău, Country manager al companiei de recrutare și închiriere de forță de munca în regim temporar Gi Group, în cadrul emisiunii HR Talks, realizată de wall-street.ro.

Deficitul de candidați nu ține de cont industrii și de dimensiunea companiilor, motiv pentru care în prezent și companiile mici și mijlocii „tatonează” terenul să vadă dacă pot să aducă muncitori de pe alte piețe.

Aproximativ 15.000 de muncitori asiatici angajați în România în prima jumătate din 2022

Penuria de candidați din piața muncii, corelată cu migrația în număr tot mai mare a românilor peste hotare a crescut de la an la an numărul de muncitori străini nou-admiși pe piața forței de muncă. Dacă în 2020, contingentul era de 25.000 de angajați, anul trecut a fost dublat la 50.000, în vreme ce pentru anul acesta s-a stabilit un număr de 100.000 care pot veni din alte piețe să muncească în România. Până în prima jumătate din 2022, au fost angajați aproximativ 14.000 – 15.000 de muncitori străini în țara noastră, iar până la final de an, Cristian Huzău nu crede că se va atinge contingentul de 100.000 de candidați.

În teorie, dacă totul merge bine, după ce avem candidatul selectat, procesul în sine de a obține avizul de muncă, avizul de ședere, permisul de ședere pe perioada lungă ar trebui, teoretic să dureze între 3-4 luni. Practic, și din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina pentru că au venit migranți și de acolo, s-a îngreunat puțîn procesul. Astăzi, să zicem, ajunge să dureze între 4-6 luni. Cristian Huzău, Country manager Gi Group (foto)

România are nevoie de personal calificat pentru domenii care suferă din cauza lipsei de noi candidați, cum ar fi: operatori producție, sudori, lăcătuși, dulgheri sau zidari, meserii care nu sunt foarte atractive pentru români, mai ales pentru tineri.

„Construcțiile și HoReCa au fost clar primele industrii care au apelat la muncitori străini, acum în agricultură iarăși se angajează, cred că de aceea a venit și statul cu modificarea legislativă de acum o lună de zile (n.red. acordare de facilități fiscale). O altă zonă de interes este cea de asistenți, muncitori necalificați, îngrijitori bătrâni și suprinzător, în ultima perioada vorbim și de joburi din zona de birouri.

