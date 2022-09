Top 5 cărți recomandate de Mircea Turdean, directorul general Farmec

Inteligența materiei - Dumitru Constantin Dulcan

Inteligența materiei este o lucrare care îmbină cercetări din domenii variate precum medicina, chimia sau psihiatria cu spiritualitatea.

Cartea reușește să demonstreze cum inteligența este firul care leagă omul de Univers.

Cartea poate fi găsită pe Libris.ro, la 70 de lei.

Marele Gatsby - Francis Scott Fitzgerald

Cartea lui Fitzgerald evidențiază foarte bine diferențele dintre clasele sociale și felul în care cei care se nasc bogați îi privesc pe cei ce ajung sus prin forțele proprii, aspecte care se regăsesc și în societatea actuală.

Cartea poate fi găsită pe Libris.ro, pornind de la 20 de lei.

Regula 10X - Grant Cardone

Regula 10X presupune ca toate obiectivele pe care ți le setezi să fie de zece ori mai îndrăznețe, iar acțiunile de zece ori mai mari.

”Este o carte dedicată oamenilor de business și vânzări, care te scoate din zona de confort și te ajută să lucrezi cu mindset-ul, să îți crești curajul și încrederea de sine și să începi să visezi activ la misiunea ta”, a completat Turdean.

Cartea poate fi găsită pe Libris.ro, la 48 de lei.

Citeste si: Brandul de cosmetice Farmec își schimbă fața după o investiție de...

Inventează și visează. Scrieri complete - Jeff Bezos

Cartea conține scrisorile anuale ale lui Jeff Bezos către investitori, plus numeroase discursuri și interviuri care oferă o perspectivă clară asupra evoluției celei mai mari platforme de e-commerce din lume.

”Oricine dorește să înțeleagă cum funcționează o afacere, cu părțile ei bune și rele, ar trebui să considere cartea lui Jeff Bezos un punct bun de plecare”, a mai spus antreprenorul român.

Cartea poate fi găsită pe Libris.ro, la 44,92 de lei.

Puterea prezentului. Ed.6 - Eckhart Tolle

Eckhart Tolle explică foarte bine importanța de a trăi în prezent și de a lăsa în urmă trecutul și iluziile viitorului, deoarece singurul moment care există este clipa de acum.

Citeste si: Top 3 cărți recomandate de Radu Hanga, președintele Bursei de...

Cartea poate fi găsită pe Libris.ro, pornind de la 33 de lei.

Top 5 filme recomandate de Mircea Turdean, directorul general Farmec

Filantropica

Filantropica este despre tânărul Ovidiu, profesor de liceu, care, în încercarea de a face un ban în plus, găsește o modalitate inedită de îmbogățire.

Filmul are un scor de 8,4 din 10 pe IMDb.

Închisoarea îngerilor (sau The Shawshank Redemption)

Doi bărbați condamnați devin prieteni în închisoare și încearcă să facă fapte bune împreună.

Filmul se bazează pe una din cărțile lui Stephen King, Rita Hayworth and the Shawshank Redemption, având un scor de 9,3 din 10 pe IMDb.

Lista lui Schindler

Filmul vorbește deschis despre persecuția evreilor în cel de-al Doilea Război Mondial, în cadrul lagărelor de concentrare. Schindler, om de afaceri al momentului, încearcă să salveze cât mai mulți evrei, folosindu-i drept forță de muncă în fabrica sa.

Filmul durează circa trei ore și are un scor 9 din 10 pe IMDb.

Inception

Un hoț, care fură secrete din corporații prin utilizarea tehnologiei de partajare a viselor, primește sarcina de a planta o idee în mintea unui CEO.

Însă trecutul său tragic poate condamna proiectul și poate conduce echipa la dezastru.

Filmul are un scor de 8,8 din 10 pe IMDb.

Slumdog Millionaire

Un adolescent din Mumbai reflectă asupra vieții sale, după ce a fost acuzat că a înșelat versiunea indiană a Who Wants to be a Millionaire?.

Filmul are un scor de 8 din 10 pe IMDb.

Povestea Farmec a început la Budapesta, în 1889, în cadrul laboratoarelor Molnar Moser. 54 de ani mai târziu, în 1943, din această rețea se desprindea un mic laborator, Mol-Mos, care începe să își desfășoare activitatea la Cluj-Napoca. Compania a fost, încă de la început, un pionier pe piața românească de cosmetice, înregistrând de-a lungul timpului mai multe premiere care au revoluționat piața la momentul respectiv, printre care se numără producția Laptelui Doina, producerea în masă a primelor creme și emulsii Gerovital H3 sau introducerea produselor sub formă de spray.

Sursa foto: Mircea Turdean/ Farmec.ro