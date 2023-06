Bătrânu' Sas, o băcănie deschisă în 2012 în Sibiu, a primit premiul local love brand din partea Tazz pentru creșterea vizibilă în business și dezvoltarea serviciilor și preparatelor.

Adrian Munteanu, administratorul Bătrânu' Sas, spune că algoritmii i-au salvat afacerea cel puțin o dată, iar tot procesul de digitalizare l-a ajutat să facă brandul să fie pe papilele gustative ale sibienilor. Acesta a spus că momentul în care a simțit că nu s-ar fi descurcat fără tehnologie a fost pandemia, atunci când a dezvoltat segmentul de livrări. „Schimbarea la față” a afacerii s-a întâmplat în 2019 când, odată startul livrărilor, simplul magazin-galantar a devenit restaurant.

„Nu vedem posibilă afacerea noastră fără segmentul digital. După ce am deschis primul magazin după noul concept am făcut primul nostru parteneriat cu Tazz și de atunci am început să livrăm. Nu ne-a fost ușor să ne adaptăm, însă, se pare că am reușit, din moment ce astăzi suntem încă aici”, a declarat Adrian Munteanu.

Tazz a premiat 18 dintre cele mai mai performante restaurante partenere care perfecționează un model de business hibrid în segmentul HoReCa. Premiile au fost decernate pe 6 aprilie 2023, în cadrul primei ediții a galei Tazz Awards – Digitally Stepping Into The Future.

Cum crești o băcănie în „ținutul mistic” al salamului de Sibiu

Atunci când vorbim despre preparatele produse în Transilvania, salamul de Sibiu este unul dintre cele mai cunoscute preparate. Salamul de Sibiu, considerat un produs de lux în comunism, a ajuns pe lista produselor europene IGP (de Indicație Geografică Protejată), ceea ce înseamnă că mezelul tradițional este recunoscut ca fiind unic și produs doar în România.

Sub semnul tradiției acestui salam, orice producător de mezeluri din Sibiu are presiunea socială să livreze excelență prin preparatele sale. Adrian spune că, în cazul afacerii sale, a vrut să îmbine gustul tradiție din România și certificarea germană a calității.

„Ca și inspirație pentru noi a fost un mezelar sas care lucra împreună cu familia mea într-o afacere cu mezeluri în anii 90', el fiind la acea vreme foarte cunoscut. Îmi plăceau mult acele produse, eu având și influențe germanice, iar personal, cred că nemții au cele mai calitative preparate din carne. Acesta e conceptul Bătrânu Sas: avem produse gândite după rețete românești consacrate cărora le adăugăm o garanție ca a germanilor”, explică Adrian Munteanu.

Cum ar rezista un antreprenor de cărnuri într-o lume vegană?

Alimentația vegetariană și vegană a fost tot mai recomandată în ultima perioadă, atât de medici, cât și de activiștii de mediu. Se estimează că între 25 și 34% din emisiile globale de gaze cu efect de seră sunt cauzate de producția de alimente, luând în considerare metodele de producție, deșeurile de origine animală, transportul și ambalarea, conform Fair Planet. Producția alimentară generează anual 13,6 miliarde de tone de emisii de carbon, iar acest număr ar putea crește dramatic în funcție de ritmul de creștere al populației.

Rețeta de parizer… și a succesului: un praf de sare, produse de calitate și respect pentru clienți

Piața producătorilor de cărnuri este bine dezvoltată în România, iar când vorbim de Sibiu, concurența este una acerbă. Adrian spune că rețeta succesului într-o astfel de afacere este să nu faci rabat la calitatea produselor. Un alt principiu după care se ghidează antreprenorul este menținerea rețetelor autentice, cu toate că acestea implică niște costuri mai mari.

„Parizerul pe care noi îl producem sau preparate precum salamul de vară respectă rețeta din anii 70'. Pentru toate aceste preparate erau folosite doar carnea și condimentele, fără aditivi. Aceștia sunt folosiți punctual, exclusiv pentru rolul lor tehnologic, nu din rațiuni economice”, a explicat Adrian.

În momentul de față există trei locații fizice ale băcăniei Bătrânu' Sas, acestea funcționând și pe post de restaurant.

Sursa foto: Bătrânu' Sas