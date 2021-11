Marian Sîmpetru este de părere că business-urile trebuie să investească în tehnologie și să își adapteze strategia și instrumentele folosite pentru a atinge obiectivele propuse. Acesta spune că printre avantajele tehnologiei se numără versatilitatea, eficiența și accesibilitatea pentru consumatori.

Tehnologia este din ce în ce mai accesibilă și trebuie să pregătim și generațiile care vor veni, nu doar pentru următoarele luni - Marian Sîmpetru, managing partner eSolutions -

eSolutions continuă lansarea de noi produse și investește în angajați

Compania de tehnologie eSolutions se pregătește să lanseze câteva produse în zona de Inteligență Artificială și Machine Learning.

„Continuăm investițiile pentru a ne extinde cunoștințele din domeniul Big Data, Inteligența Artificială și Machine Learning. Ne pregătim să mai lansăm câteva produse în această zonă”, a decalarat Marian Sîmpetru.

De asemenea, o componentă importantă pentru companie este forța de muncă. Marian precizează că vor investi în continuare în angajați, într-o mică divizie de cercetare și dezvoltare.

eSolutions este o companie de tehnologie care dezvoltă soluții integrate, complexe și sigure, cu accent pe îmbunătățirea proceselor de afaceri care stau în spatele software-ului. Compania construiește, implementează și dezvoltă soluții Big Data pentru piețe verticale cheie, folosind arhitecturi de microservicii pentru aplicații care sunt atât stabile, cât și scalabile.

retailArena 2021: A Game of The Future, powered by Retail.ro și wall-street.ro, i-a avut ca Main Partner pe VTEX, iar Online Commerce Day Partner a fost FAN Courier. P3 Logistic Parks, Carrefour și Upswing sunt Gold Partners, DWF, eSolutions, Gun Media, Jysk, GLAMI, Iulius, Altex, eMAG Marketplace, SoftOne, Signify și Agroland sunt Silver Partners, iar Environ, Karcher, Simplify by KLG, BeeFast, MTH Digital, MerchantPro, Optimized, Colloseum și Nespresso au fost sponsori ai evenimentului.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu