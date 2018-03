Desi admite ca este foarte greu sa se stabileasca profilului sufletesc al unui om de afaceri, Iancu Guda, economist-sef al Coface Romania a gasit cateva caracteristici in functie de care sa realizeze acest portret.

“Sunt opt indicatori la care ma uit pentru a observa profilul unui investitor din punct de vedere al personalitatii. Am observat ca, de regula, supraincrederea, vanitatea se coreleaza cu cifra de afaceri”, a explicat Guda.

In opinia sa, o crestere forte mare de venituri, care se reflecta in scaderea profitului, sau chiar in trecerea pe pierdere, arata faptul ca antreprenorul este afectat de limitarea emotionala generate de supraincredere, vanitate, lacomie.

In urma unei analize extrem de aprofundate, el a observat ca zona de Est, Nord-Est, firmele au avut cea mai mare crestere a veniturilor inainte de a intra in insolventa, dar si cele mai mari pierderi. “Deci cred ca acolo s-a gresit mult cu sufletul. In zona de Centru, Vest si Nord Vest am observat ca se fac investitiile cele mai mari, dar profitul nu a fost suficient sa acopere costurile de finantare. Deci firmele au gresit la cifre, la calcule. Sudul cred ca a gresit preponderent din intentie. Aici avem cea mai mare pondere a companiilor insolvente cu actionari care au si alte companii, in zona de Sud scad cel mai mult veniturile, iar eu corelez asta cu transferul activitatii de pe o companie pe alta (scad veniturile pe firma insolventa, cresc pe altele). In Sud avem multi actionari implicati si in alte firme – 60%. In Sud Vest, inclusiv Teleorman, procentul este de 58%”, a subliniat Guda.

Potrivit acestuia, in Sud actioneaza “baietii destepti” care au afaceri cu statul. “Problema e ca avem si actiuni la purtator si nu stim cine sunt ei (actionarii –n.r.). Cele mai multe companii cu actiuni la purtator sunt in Sud si in Sud-Vest”, suntine economistul citat.

Cheltuieli nejustificate, pe firma

Mai mult, in Sud este cel mai mare procent de insolvente la cererea debitorului – 69%, si 67% in Sud-Vest. “Doua din trei companii isi cer singure insolventa. Poate actionarii erau chiar pregatiti sa o faca”, a punctate Iancu Guda.

Totodata, mai este un aspect care in Sud face nota discordanta fata de celelalte regiuni: firmele de aici au cea mai mare pondere de alte cheltuieli de exploatare, caz in care nu exista transparenta. “Am intalnit de la donatii, facturi fictive (si DNA a intalnit) cu cheltuieli foarte mari, alte cheltuieli de interes personal pentru actionari incarcate pe firme (vacante, haine, petreceri etc.). In Sud-Vest procentul este de 32%, in Sud de 28%, in timp ce in Centru este de 15%, in Vest de 16%, iar in Nord-Vest de 18%. Zona de Est creste si ea, dar nu la fel de mult ca Sudul – 20% si 22%”, a adaugat economistul citat.

Per total, din carte rezulta ca 60% din companiile analizate sunt detinute de antreprenori aflati la a doua societate, care fac aceleasi greseli, de multe ori intentionat. Pentru astfel de cazuri ar trebui luate masuri, inclusiv legislative. “In actualul program de guvernare este o prevedere care propune ca, daca un actionar are doua companii intrate in insolventa, sa nu mai poata deschide alta timp de 2 ani. Cred ca nu este suficient. In Germania, la o firma in insolventa, nu mai ai voie sa infiintezi alta timp de 10 ani. Deci cred ca trebuie sa fie mai dure aceste restrictii”, sustine Iancu Guda.