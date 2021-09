Printre schimbările aduse părții din față sunt trecerea la o grilă fără ramă și renunțarea la proiectoarele de ceață clasice, are au fost înlocuite cu funcția Foggy Mode integrată în blocurile optice Full LED, ce aprinde farurile de fază scurtă la intensitate redusă atunci când lămpile de ceață spate sunt activate.

Blocurile optice se aseamănă cu cele ale modelului Peugeot 508, au iluminare full-LED, iar pe laterale au lumini de zi în forma unor colți, care au și rolul de semnalizatoare. Cam acestea sunt noutățile mari la exterior.

Citeste si: #WSDriveTest cu Ford Mustang Mach-E, primul SUV electric Ford

SUV-ul Peugeot 3008 are unul dintre cele mai frumoase interioare, care ies în evidență prin planșa de bord care aduce cu un cockpit de avion. Toate comenzile sunt la îndemăna șoferului și au un design deosebit.

Citeste si: TOP 5 mașini diesel cu un consum foarte mic

O noutate la interior este ecranul tactil central cu o diagonală mai mare, de 10 inch și o grafică mult mai bună, disponibil împreună cu 7 butoane de comutare elegante tip pian - "toggle switches„ - ce oferă acces direct la principalele funcții : radio, aer condiționat, navigație conectată 3D cu recunoaștere vocală, setările vehiculului, smartphone, aplicații mobile, lumini de avarie.

Pentru test am ales motorul de 1.5 litri BlueHDi, care produce 130 de cai putere și 300 Nm. Acesta vine împreună cu o transmisie automată cu 8 trepte, setată pentru consum redus și pentru un mod de condus plăcut, nu sportiv. Cutia automată uneori insistă să rămână în treapta în care este în loc să retrogradeze, deși ai apăsat mai tare accelerația semn că ai nevoie de mai multă putere.

Motorizarea diesel este o alegere excelentă pentru cei care vor alege acest model pentru drumuri lungi și dese întrucât consumă puțin. În schimb, în depășiri, ai nevoie de modul Sport și de apăsarea la podea a accelerației. 130 CP pentru SUV-ul de peste 1.400 de kg nu sunt prea mulți. 3008 diesel accelerează până la 100 de km/h în 11,5 secunde.

Citeste si: Grupul Iveco și Nikola au inaugurat o fabrică în Germania

Cât consumă Peugeot 3008 facelift

Este un motor extrem de eficient din punct de vedere al consumului. În afara orașului la 60 de km/h, propulsorul diesel consumă sub 3 litri la 100 de km, iar la o viteză de 100 de km/h consumă 4 litri la 100 de km. În oraș, consumul reușește să fie în jur de 9 litri la 100 de km.

La drum lung, mașina este foarte plăcută, are scaune care te țin bine în viraje și te răsfață cu mai multe funcții de masaj. Vizibilitatea bună din 3008, direcția precisă și stabilitatea sunt alte puncte forte ale SUV-ului franțuzesc care îl ajută pe șofer să fie relaxat după ce a condus câteva sute de km.

În Peugeot 3008 ai mai multe moduri de rulare, care setează suspensia și răspunsul accelerației ca să se potrivească cu stilul de condus. Toate versiunile termice echipate cu transmisie automată sunt disponibile acum cu un selector situat pe consola centrală, ce permite șoferului să aleagă între modurile de condus Normal, Sport și Eco. Tot din acest selector puteti trece pe modurile de rulare Zăpadă, Noroi, Nisip, care îmbunătățesc tracțiunea.

Ca sisteme de asistență, noul 3008 dispune acum și de sistemul Night Vision, care este o premieră în această clasă. Pentru că am condus și noaptea prin localități am văzut și cum funcționează acesta. Este foarte util. În momentul în care pe marginea drumului este detectat un câine sau un om, sistemul aprinde pe ceasurile de bord o fereastră în care semnalizează ce a detectat. Este o imagine reală însoțită de un semn atenție pieton. Sistemul Night Vision nu stă pornit tot timpul, el își face simțită prezența atunci când are ceva de semnalat.

Sisteme de asistență care echipează noul 3008 facelift

Sistemul Night Vision. Sistemul acționează pe o distanță de până la 200-250 m, în afara razei de acțiune a luminilor de drum. Imaginile în infraroșu sunt afișate pe instrumentarul de bord digital, în câmpul de viziune al șoferului,

Adaptive Cruise Control cu funcție Stop and Go,

Sistemul Lane position assist (asociat cu Adaptive Cruise Control cu funcție Stop and Go) este disponibil în cadrul Pachetului Drive Assist Plus,

Frânare automată de urgență (detectează pietonii și bicicliștii pe timp de zi și pe timp de noapte, la viteze cuprinse între 5 km/h la 140 km/h, în funcție de versiune) cu avertizare în caz de risc de coliziune,

Recunoaștere extinsă a semnelor de circulație (stop, sens-unic, depășirea interzisă etc.),

Visiopark 2 cu camere video față și spate cu unghi de 360°,

Park Assist, asistență activă la parcarea paralelă sau perpendiculară,

Avertizare activă la părăsirea involuntară a benzii de rulare (sau a marginii drumului) cu corectarea traiectoriei,

Sistem activ de supraveghere a unghiului mort (cu corectarea traiectoriei). Această funcție este disponibilă de la 12 km/h,

Hill Assist Descent Control (HADC) îți permite să controlezi traiectoria vehiculului în pantele abrupte.

Peugeot 3008 facelift are un preț de pornire în România de 25.600 euro cu TVA pentru motorizarea de 1,2 litri benzină 130 CP și de 27.195 euro cu TVA pentru propulsorul diesel de 130 CP și transmisie manuală. Cutia automată costă în plus 1.900 euro cu TVA.

Exemplarul de test, GT Pack și transmisie automată are un preț de 35.700 euro cu TVA, iar cu alte opțiuni ajunge la 36.800 euro cu TVA. Spre exemplu, sistemul Night Vision costă 1.200 euro cu TVA.

Date tehnice Peugeot 3008 facelift GT Pack 1.5 BlueHDI 130 CP

Motor diesel: 1499 cc

Putere maximă (CP/rpm) 130 / 3750

Cuplu maxim (Nm/rpm) 300 / 1750

Cutie de viteze automată

Accelerație 0-100 km/h (s) 11,5

Viteză maximă (km/h) 189

Consum mixt 5,1 l/100 km (WLTP)

Dimensiuni Lxlxh (mm) 4447/1841/1624

Volum portbagaj 591 l / 1.670 l

Sursa foto: Wall-Street.ro