Lansat pentru prima data in 1989, Lexus LS ajunge in prezent la cea de-a cincea generatie. Debutul lui LS a fost marcat de un succes fulminant pe toate pietele auto, in Statele Unite reusind chiar sa fie cel mai vandut model din segmentul sau in 15 din primii 17 ani de existenta.

Segmentul in care apare aceasta noua generatie Lexus LS este unul in care se dau lupte grele la varf in acest moment, reprezentantii producatorului japonez fiind constienti de acest lucru. Astfel, modelele noii generatii Lexus LS se vor bate umar la umar cu modele precum Mercedes Clasa S, BMW Seria 7 sau Audi A8.

Sursa foto: Cars.ro