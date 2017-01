Scandalul emisiilor trucate, in care cei de la Volkswagen au fost implicati, se pare ca este departe de a se fi terminat, conform Cars.ro .

Saptamana trecuta am aflat cu totii despre intelegerea in valoare de 4,3 miliarde de dolari incheiata intre germani si autoritatile din Statele Unite, crezand astfel ca Dieselgate a ajuns la final. Dar intreaga intamplare nu a luat sfarsit nici atunci. Dieselgate inca nu s-a terminat! In presa din Marea Britanie au aparut acum cateva zile o serie de zvonuri ca si englezii se pregatesc sa ceara despagubiri, iar acum avem si confirmarea oficiala.

Sursa foto: Cars.ro